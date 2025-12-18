סיטרואן מציגה: ELO - רכב חשמלי חדש ש....הופך לבית נייד חכם

ה-ELO ( צילום: יצרן )

חטיבת Citroën בקונצרן Stellantis חשפה את הקונספט החשמלי החדש שלה – ELO, רכב קומפקטי באורך 4.10 מטרים שמבקש להגדיר מחדש את היחסים בין תחבורה, עבודה ופנאי. הקונספט, שיוצג רשמית ב־9 בינואר בתערוכת הרכב של בריסל, מתפקד כמעין “חדר על גלגלים” - רכב שיכול להפוך בלחיצת כפתור למשרד נייד, למתחם מנוחה או למחנה שטח מאובזר.

חוויית קמפינג ושהייה חכמה באמצעות שיתוף פעולה עם דקתלון פותחו מזרנים מתנפחים מסוג Dropstitch, עשויים מאותו חומר עמיד שמשמש בגלשני סאפ, והם מותאמים לשינה נוחה בתוך הרכב או מחוצה לו. הפאנל האחורי נפתח בכדי לאפשר צפייה בכוכבים, פנסי הזנב הופכים למנורות לילה, וטכנולוגיית Vehicle-to-Load מאפשרת לחבר גריל חשמלי, רמקולים או ציוד שטח. המדחס המובנה מסוגל לנפח גלגלי אופניים וציוד פנאי, והמושבים האחוריים מתנתקים כדי להפוך לכיסאות חוץ. גם הדלתות תוכננו לשמש בסיס לאוהל הצללה מתקפל.

עמדת נהיגה חכמה ועיצוב מודולרי

המושב המרכזי של הנהג מסתובב ב־360 מעלות, ומאפשר עבודה נוחה מול משטח מתקפל ומערכת וידאו־קונפרנס שתאפשר להשתתף בישיבות מקוונות ושמוקרנת על השמשה הקדמית. סידור זה גם מבטל את הצורך בגרסאות נהיגה נפרדות לימין או לשמאל, ומאפשר שימוש נרחב יותר בשטח הפנים.

סביבת הנהג ( צילום: יצרן )

חדשנות מבוססת שיתופי פעולה

הפרויקט פותח בשיתוף פעולה הדוק עם דקתלון ועם גודיייר (Goodyear), שפיתחה עבורו צמיגי Eagle Xplore עם חיישני לחץ מובנים. באמצעות תאורת LED צבעונית על שפת החישוק ניתן לזהות האם לחץ האוויר תקין (ירוק) או דורש תיקון (אדום).

חלקי המרכב מיוצרים מפוליפרופילן מוקצף ממוחזר - אותו חומר שבו נעשה שימוש בקסדות רכיבה - והוא נבחר בזכות עמידותו ויכולת המחזור המלאה שלו. תאי אחסון פנימיים נוצקו מעודפי חומרים מקונספט ה־OLI של סיטרואן משנת 2022.

מסך המאפשר השתתפות בישיבות מקוונות ומושבים שהופכים למיטות ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

לדברי מנכ"ל סיטרואן, שאווייה שארדון, "ELO הוא מעבדה לרעיונות שמגלמת באופן מושלם את ערכי המותג - פתרונות מציאותיים וחדשניים שמעודדים חופש תנועה ואורח חיים איכותי יותר".

הרכב החשמלי החדש הוא בעל הנעה אחורית עם מנוע הממוקם על הציר האחורי, אך בשלב זה סיטרואן לא חשפה נתונים רשמיים על הספק, טווח נסיעה, קיבולת הסוללה או מחיר.

