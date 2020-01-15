גוגל מציגה רמקול חכם חדש בעיצוב חדשני ובמחיר תחרותי, ומשיקה את Gemini - מערכת ניהול הבית החכם המתקדמת ביותר שלה, המציבה סטנדרט חדש לאינטראקציה טבעית, שירותי פרימיום מתקדמים, ויכולות AI עשירות גם למכשירי הבית הקיימים וגם לדגמים החדשים שמגיעים באביב 2026 (טכנולוגיה)
עם פתיחת זמן אלול, כולם מדברים על התלמיד חכם שלנו, הבחור שמתחיל את הזמן, הילד שהפך לבן תורה ובני התורה שחוזרים ללימודם, אנחנו רוצים לדבר דווקא על ה'בית החכם', בית בני ברקי טיפוסי שהופך ביום אחד לבית חכם כפשוטו(טכנולוגיה, מקודם)
בעולם הטכנולוגי של היום, פעולות פשוטות ולכאורה תמימות, יכולות לגרום לחילול שבת מבלי משים. פתיחת מקרר, שימוש בברז מים, מפעילות חיישנים וגורמות לפעילות חשמלית. בפרק הבא מתארחים האנשים שהביאו מענה ויצרו מוצרים שכשרים לשימוש בשבת (הייטק)
אם חשבתם שהמושג "בית חכם" הוא עתידני על גבול המדע הבדיוני שלא צפוי להתגשם בזמן הקרוב, תחשבו שוב. LG מתכוונת להשיק את תכנית ה"Home Chat" שיהפוך את הבית לחכם עד סוף השנה הנוכחית כשהחזון שלה קובע כי הטכנולוגיה מגיעה יחד. וזה כולל את המזגן, מכונת הכביסה, המקרר ואפילו התנור שלכם שיהפכו לחכמים ופשוטים לתפעול