גוגל מחוללת שינוי מרענן בבית החכם עם הכרזה על רמקול ביתי חדש במחיר 100 דולר ותהליך החלפת Google Assistant ב-Gemini - פלטפורמת הבינה המלאכותית המתקדמת שמיועדת לכל מכשירי גוגל לבית. ההשקה תביא שדרוג משמעותי לאופן שבו משתמשים מתקשרים עם הבית - בעזרת Gemini, ניתן יהיה לנהל שיחות טבעיות ולעצב תרחישי שליטה יעילים ומותאמים אישית במגוון מכשירים, כולל רמקולים, מסכים, מצלמות ודלתות חכמות.

הרמקול החדש, Google Home Speaker, יגיע באביב 2026 בארבעה צבעים: פורצלן, ברי, ג'ייד והייזל. עיצובו העגול והעכשווי כולל טבעת אור צבעונית שמתריעה כאשר Gemini מאזינה, מגיבה או מעבדת פקודות, ו-360 מעלות סאונד איכותי לכל הכיוונים. ניתן לשלב שני רמקולים עבור סראונד קולנועי עם סטרימר Google TV חדש או ליצור מערך מוזיקה רב-חדרי. בגב הרמקול נמצא מתג פיזי המאפשר השתקת המיקרופון לפרטיות מלאה.

בנוסף, גוגל הציגה דור חדש של מצלמות Nest ו-Doorbells (לבית ולדלת הכניסה) עם צילום 2K HDR, שדה ראייה רחב יותר, וביצועים משופרים בתנאי תאורה נמוכה. כל מוצרי הבית החכם יותאמו לממשק Gemini, והמערכת תתחיל להגיע למכשירים קיימים לקראת סוף אוקטובר בתוכנית גישה מוקדמת.

במקביל, גוגל הודיעה על שירות Google Home Premium שמחליף את Nest Aware. השירות כולל שתי רמות - Standard ב-10 דולר לחודש ו-Advanced ב-20 דולר לחודש - ומספק מאפיינים מתקדמים: היסטוריית וידאו ניתנת לחיפוש גם במילים טבעיות, סיכומים יומיים ("Home Brief"), ותיאורים מפורטים לאירועים שזוהו במצלמות. שירותי הפרימיום זמינים בחינם למנויי Google AI Pro ו-Ultra.