חצתה את רף 3 טריליון דולר: אלפאבית מזנקת בזכות ניצחון משפטי היסטורי

שווי השוק של חברת-האם של גוגל המריא בעקבות פסיקה אנטי-מונופולית מדוברת - החברה תמשיך להחזיק בדפדפן כרום ובמערכת ההפעלה אנדרואיד, מה שמחזק את מעמדה בצמרת שוק הטכנולוגיה (טכנולוגיה)

מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי (צילום: Shutterstock)

אלפאבית, חברת-האם של , הצטרפה השבוע למועדון המצומצם של חברות הטכנולוגיה ששוויין חוצה את רף שלושה טריליון דולר, זאת לאחר שמניית החברה זינקה ביותר מ-4% בעקבות פסיקה משפטית שסייעה לה להתחמק מפירוק נכסים מרכזיים.

ההרשעה במונופול התבססה על שליטתה בשוק החיפוש והפרסום המקוון, ובמסגרת העתירה דורש משרד המשפטים האמריקאי מאלפאבית למכור את דפדפן כרום ואולי אף את מערכת ההפעלה אנדרואיד.

על אף איומי הרגולטור, השופט הפדרלי עמית מהטה קבע כי אמנם אלפאבית שמרה על יתרון תחרותי, אך הימצאות מתחרות חדשות בזירת הבינה המלאכותית - דוגמת ChatGPT, Anthropic ו-Perplexity - משנה את פני השוק ויוצרת פתיחות שהופכת את הצעד הדרסטי של פירוק לבלתי הכרחי בשלב זה לפירוק.

לצד פסיקת בית המשפט, אלפאבית הציגה דוחות חזקים ברבעון השני עם זינוק של 15% בהכנסות, בעיקר בזכות גידול בשירותי ענן ומוצרי בינה מלאכותית. השנה חוותה מניית אלפאבית עלייה של מעל 30% - הישג משמעותי על רקע נסיקת סקטור הטכנולוגיה כולו ובצמוד לענקיות כמו Nvidia, Microsoft ו-Apple, שהשלימו אף הן את הקפיצה לשווי עתק.

נכון להיום, צפויה אלפאבית להמשיך להוביל את שוק החדשנות הדיגיטלית, עם כלים חזקים מבית גוגל למשל, כאשר שחקניות הטכנולוגיה עוקבות מקרוב אחר התפתחות הרגולציה וצמיחתה של הבינה המלאכותית.

