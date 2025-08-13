חברת סטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית בשם Perplexity, בהובלת ארווינד סריניוואס, הגישה הצעה נועזת לרכישת דפדפן הכרום של גוגל תמורת 34.5 מיליארד דולר במזומן מלא.

מהלך זה מגיע בעיתוי קריטי, כשגוגל עומדת בפני לחצים משפטיים להסרת נכסים במסגרת תיק הגבלים עסקיים. שופט פדרלי כבר קבע בשנה שעברה שגוגל מחזיקה במונופול בלתי חוקי בתחום החיפוש באינטרנט, ומשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) דורש כעת את מכירת כרום כתרופה עיקרית. החלטה על העונשים הסופיים צפויה בכל יום, ועלולה לאלץ את גוגל לפירוק תאגידי הגדול ביותר מזה עשורים.

ל-Perplexity, ששוויה מוערך ב-18 מיליארד דולר בלבד, עומדים מאחוריה מספר קרנות השקעה גדולות שהסכימו לממן את העסקה במלואה, אם כי שמותיהן לא נחשפו. החברה, שגייסה עד כה כמיליארד דולר ממשקיעים כמו Nvidia ו-SoftBank, רואה ברכישה זו הזדמנות פז לאתגר את הדומיננטיות של גוגל בתחום החיפוש. כרום, עם למעלה משלושה מיליארד משתמשים ברחבי העולם – יותר משליש מכלל משתמשי האינטרנט, הוא נכס יקר ערך במרוץ הלוהט לשליטה בחיפוש מבוסס AI. הדפדפן מזין את אימפריית הפרסום של גוגל, המגלגלת 300 מיליארד דולר, באמצעות מעקב אחר התנהגות משתמשים ודפוסי חיפוש.

בפני Perplexity ניצבים אתגרים משמעותיים. גוגל לא הראתה כל עניין במכירת כרום ומתכננת לערער על פסיקת ההגבלים העסקיים, מה שעלול להוביל לשנים של מאבקים משפטיים. בנוסף, הצעת 34.5 מיליארד הדולר נמוכה מהערכת שווי של לפחות 50 מיליארד דולר שמנכ"ל DuckDuckGo, גבריאל ויינברג, הציע לכרום בתרחיש של מכירה כפויה.