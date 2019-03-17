הדפדפן שהיה הפופולרי בעולם ופתח את "מלחמת הדפדפנים" הובס אמש באופן סופי כשמיקרוסופט הודיעה על הפסקת התמיכה בדפדפן שנמצא איתנו כבר מאז Windows 95. אז האם מיקרוסופט תצליח להישאר רלוונטית ולתת פייט במלחמת הדפדפנים? (מחשבים)
20 שנה לאחר שהשיקה ענקית התוכנה את דפדפן האקספלורר, ששלט לו במשך קרוב ל-15 שנה במלחמת הדפדפנים והיווה את השער המרכזי לאינטרנט, הודיע סמנכ"ל מיקרוסופט באופן רשמי כי החברה נפרדת מהדפדפן הוותיק לטובת הדפדפן החדש שלא זכה עדיין לשם (דיגיטל)
משתמשי גוגל רבים בעולם שעדיין גולשים בגרסאות ישנות ולא מעודכנות של כלל הדפדפנים החלו לדווח על כך שבגלישה לאתר מנוע החיפוש של גוגל הם נתקלים בגרסאות ישנות של האתר. לאחר שחשבו כי מדובר בבאג במנוע החיפוש הפופולארי והחלו להתלונן התברר כי מדובר במהלך של ענקית החיפוש המיועד להעביר אותם לגרסאות בטוחות יותר של הדפדפנים (דיגיטל)
חלק נכבד מהעבודה במחשבים כיום מתבצע מול דפדפן האינטרנט. לעתים אנו חוששים לעבור לתוכנה חדשה שאיננו מכירים וכך אנו נשארים עם תוכנה גרועה ולא מאובטחת. "דיגיטל" מביא לכם מדריך שסוקר את הדפדפנים הנפוצים - גוגל כרום, אינטרנט אקספלורר ופיירפוקס וממליץ לכם על הדפדפן שבאמת שווה (מדריך, דיגיטל)
בעוד ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט נערכת בקצב מתוגבר לקראת ההשקה ההיסטורית של מערכת ההפעלה ווינדוס 8 (Windows 8), כבר משוחררת לציבור גירסא ראשונית של דפדפן פיירפוקס (Firefox) המותאם למערכת ההפעלה החדשה. כנסו והורידו (מחשבים ואינטרנט)
אקספלורר 10 להורדה: חברת "מיקרוסופט" חשפה לאחרונה את הגרסה החדשה של הדפדפן שלה: אינטרנט אקספלורר 10. החידושים: מהיר יותר, משוכלל יותר. כנסו כעת להורדת הדפדפן. הפיתוח של הדפדפן החדש החל רק לאחרונה, ו"מייקרוספט" כבר כעת, זמן קצר לאחר מכן, מציגה לראווה את התוצאה הכמעט סופית