ענקית החיפוש גוגל ספגה השבוע טלטלה חסרת תקדים, כאשר מנייתה של חברת האם אלפאבית נחתכה בכמעט 5% במהלך המסחר והובילה למחיקת שווי שוק עצום של כ-150 מיליארד דולר בתוך שעות בודדות. הירידות הגיעו לאחר ש-OpenAI חשפה את דפדפן החדיש שלה, Atlas, שמבוסס כולו על בינה מלאכותית ומשלב את ChatGPT באופן אינטגרלי בתוך חוויית הגלישה.

החשש בשוק ברור: אטלס מבקש לערער על עליונות כרום של גוגל, שמחזיק בכ-72% משוק הדפדפנים בעולם, ולאיים ישירות גם על מנוע החיפוש ועל קטר הפרסום של החברה. הדפדפן החדש, שהושק בשלב ראשון למק וללקוחות בתשלום של ChatGPT (Plus, Pro ו-Business), מסוגל לא רק לסכם עמודי רשת אלא גם לבצע פעולות דוגמת הזמנת טיסות ועריכת מסמכים - והכול באמצעות סוכן AI עצמאי שנעזר בהיסטוריית הגלישה כדי להציע פעולות מתקדמות וייעול תהליכים.

סאם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, תיאר את Atlas כ"הזדמנות נדירה שנקרית פעם בעשור לחשוב מחדש מהו דפדפן אינטרנטי", והדגים בשידור חי את היכולות המרשימות של הסוכן האישי המובנה בו. על פי החברה, גרסאות לדסקטופ של ווינדוס ולמכשירי מובייל יושקו בחודשים הקרובים. עשרות מיליוני משתמשי ChatGPT בעולם מהווים קהל לקוחות פוטנציאלי עצום - ובוול סטריט מזהים היטב את פוטנציאל האיום.

בניסיון לצמצם נזקים, גוגל מיהרה להאיץ את שילוב פיצ'רי הבינה המלאכותית Gemini גם בכרום וגם במנוע החיפוש, בתקווה לשמר את יתרונה התחרותי. אנליסטים מזהירים כי ככל ש-OpenAI תתחיל להציע פרסום במסגרת Atlas, הנתיב להכנסות אדירות ייפתח - והמכה לגוגל עשויה להיות קשה במיוחד.

שוק המטבעות הדיגיטליים בצומת דרכים: הביטקוין בצניחה חסרת תקדים אבישי לוי | 10:23

בינתיים, בשוק מתמקדים בשאלה: האם מדובר בתחילתה של מהפכה שתשנה את דפוסי הגלישה, החיפוש והפרסום באינטרנט, או במהלך נוסף במרוץ החימוש שבין ענקיות הטכנולוגיה על עתיד הבינה המלאכותית?