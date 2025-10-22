מהפכה? | OpenAI חושפת דפדפן חכם ומאתגרת את גוגל

הקרב על עתיד הגלישה ברשת מקבל תפנית משמעותית: OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, השיקה דפדפן אינטרנט חדש, ChatGPT Atlas, שמציע חוויית שימוש מתקדמת המבוססת על בינה מלאכותית. הדפדפן מאפשר שיחה אינטראקטיבית עם סוכן AI מובנה, ניהול משימות מתוחכם בהתאם לאתרים שבהם גולשים, ביצוע פעולות כמו הזמנת מקומות לינה וטיסות, ואף עריכת מסמכים בזמן אמת. נכון לעכשיו, Atlas זמין עבור משתמשי MacOS ברחבי העולם, וגרסאות ל-Windows, iOS ואנדרואיד צפויות להגיע בקרוב. בנוסף, שירות הסוכן זמין בשלב זה רק ללקוחות ChatGPT Plus ו-Pro.

עיקר הפיתוח מתמקד בזיכרון חכם שמאפשר התאמה אישית וייעול תהליכי גלישה - יכולת שמבדילה את Atlas מדפדפנים מסורתיים שם הזיכרון לא "חכם". המשתמשים יכולים לנהל ולצפות בזיכרונות שצברו באמצעות הגדרות הדפדפן ואף לעבוד במצב גלישה בסתר. פיצ’ר המסך המפוצל, שמוצג כברירת מחדל עם כל מעבר לקישור חדש, מספק גישה לעמוד האינטרנט ולצידו שיחה מתמשכת עם ChatGPT - מעין "מלווה דיגיטלי" שמעניק כלי סיכום, עריכה והקשר בזמן אמת. השימושיות והמיידיות שמציע הפיצ’ר הזה עשויה לשנות את הדרך בה משתמשים מנהלים מטלות ותהליכי מידע ברשת.

המהלך של OpenAI הוא חלק ממגמה הולכת וגוברת של שילוב עוזרי בינה מלאכותית בדפדפנים: בקיץ האחרון הכריזה Perplexity על דפדפן Comet, המיועד לפשט את הגלישה ולבצע פעולות מגוונות, מסריקת טאבים דרך ניהול דואר ועד רכישות אונליין. גוגל מצידה הודיעה על שילוב דיפ של Gemini AI בכרום, כולל יכולות עתידיות לקביעת פגישות, קניות, והזמנות בשירותים שונים. הציפייה היא שהדפדפנים יהפכו למנועי תשובה אישיים ומותאמים, במקום החיפוש הסטנדרטי של התוצאות המבוססות רשימות.

נכון להיום, לכרום יש כ-3 מיליארד משתמשים עולמיים, והיא שומרת על מעמדה כמובילת שוק הדפדפנים - אך עם הצעדים החדשניים של OpenAI ושותפותיה, שוק הדפדפנים נכנס לעידן תחרותי ומסקרן במיוחד.

האם דפדפני הבינה המלאכותית יהפכו לסטנדרט החדש ברשת ויצליחו לערער את ההגמוניה של גוגל? בשוק צופים שיותר ויותר משתמשים יבחרו בכלים שמספקים להם יעילות, התאמה אישית וחוויית עבודה חלקה - ומומחים מעריכים כי אנו בתחילתו של עידן חדש שבו סוכני AI ילוו אותנו בכל צעד ברשת כשהם אף מכירים אותנו ומתאימים את עצמם לצרכינו. עידן מותאם אישית.