כיכר השבת
הליך חיפוש חכם ומותאם אישית

מהפכה? | OpenAI חושפת דפדפן חכם ומאתגרת את גוגל

השקת ChatGPT Atlas של OpenAI מסמלת תחילתו של עידן חדש בזירת הדפדפנים, שבו בינה מלאכותית הופכת לכלי מרכזי בניהול משימות ותהליכי גלישה | הדפדפן מאפשר אינטראקציה חכמה עם אתרי אינטרנט בזמן אמת, כמו סיכום תכנים, ביצוע רכישות, קביעת פגישות ועריכת מסמכים - הכל באמצעות שיחה טבעית עם סוכן AI אישי שזמין למשתמש לאורך כל הגלישה | ההשקה ממקמת את OpenAI במרכז תחרות עזה מול שחקניות ותיקות כגון גוגל כרום, ומאיימת לערער את שליטתה ארוכת השנים בשוק (טכנולוגיה)

ChatGPT Atlas של OpenAI (צילום: openAI)

הקרב על עתיד הגלישה ברשת מקבל תפנית משמעותית: OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, השיקה דפדפן אינטרנט חדש, ChatGPT Atlas, שמציע חוויית שימוש מתקדמת המבוססת על בינה מלאכותית. הדפדפן מאפשר שיחה אינטראקטיבית עם סוכן AI מובנה, ניהול משימות מתוחכם בהתאם לאתרים שבהם גולשים, ביצוע פעולות כמו הזמנת מקומות לינה וטיסות, ואף עריכת מסמכים בזמן אמת. נכון לעכשיו, Atlas זמין עבור משתמשי MacOS ברחבי העולם, וגרסאות ל-Windows, iOS ואנדרואיד צפויות להגיע בקרוב. בנוסף, שירות הסוכן זמין בשלב זה רק ללקוחות ChatGPT Plus ו-Pro.

עיקר הפיתוח מתמקד בזיכרון חכם שמאפשר התאמה אישית וייעול תהליכי גלישה - יכולת שמבדילה את Atlas מדפדפנים מסורתיים שם הזיכרון לא "חכם". המשתמשים יכולים לנהל ולצפות בזיכרונות שצברו באמצעות הגדרות הדפדפן ואף לעבוד במצב גלישה בסתר. פיצ’ר המסך המפוצל, שמוצג כברירת מחדל עם כל מעבר לקישור חדש, מספק גישה לעמוד האינטרנט ולצידו שיחה מתמשכת עם ChatGPT - מעין "מלווה דיגיטלי" שמעניק כלי סיכום, עריכה והקשר בזמן אמת. השימושיות והמיידיות שמציע הפיצ’ר הזה עשויה לשנות את הדרך בה משתמשים מנהלים מטלות ותהליכי מידע ברשת.

המהלך של OpenAI הוא חלק ממגמה הולכת וגוברת של שילוב עוזרי בינה מלאכותית בדפדפנים: בקיץ האחרון הכריזה Perplexity על דפדפן Comet, המיועד לפשט את הגלישה ולבצע פעולות מגוונות, מסריקת טאבים דרך ניהול דואר ועד רכישות אונליין. מצידה הודיעה על שילוב דיפ של Gemini AI בכרום, כולל יכולות עתידיות לקביעת פגישות, קניות, והזמנות בשירותים שונים. הציפייה היא שהדפדפנים יהפכו למנועי תשובה אישיים ומותאמים, במקום החיפוש הסטנדרטי של התוצאות המבוססות רשימות.

נכון להיום, לכרום יש כ-3 מיליארד משתמשים עולמיים, והיא שומרת על מעמדה כמובילת שוק הדפדפנים - אך עם הצעדים החדשניים של ושותפותיה, שוק הדפדפנים נכנס לעידן תחרותי ומסקרן במיוחד.

האם דפדפני הבינה המלאכותית יהפכו לסטנדרט החדש ברשת ויצליחו לערער את ההגמוניה של גוגל? בשוק צופים שיותר ויותר משתמשים יבחרו בכלים שמספקים להם יעילות, התאמה אישית וחוויית עבודה חלקה - ומומחים מעריכים כי אנו בתחילתו של עידן חדש שבו סוכני AI ילוו אותנו בכל צעד ברשת כשהם אף מכירים אותנו ומתאימים את עצמם לצרכינו. עידן מותאם אישית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באינטרנט ומחשבים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר