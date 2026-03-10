ממשלת קנדה סיימה בימים אלה את בדיקת הביטחון הלאומי של פעילות TikTok Technology Canada, והודיעה כי תאפשר לחברה להמשיך לפעול בשטחה בכפוף להתחייבויות חדשות שייחתמו עם המדינה. שרת התעשייה מֶלָני ז׳ולי הצהירה כי ההחלטה התקבלה "לאחר הערכה יסודית של מכלול הנתונים והמלצות גורמי הביטחון והמודיעין של קנדה".

במסגרת ההסדר החדש, טיקטוק תחויב להציב חומות אבטחה מתקדמות שיגבילו גישה לנתוני משתמשים קנדיים, ליישם טכנולוגיות שימנעו דליפת מידע אישי, ולחזק את מערכי ההגנה על קטינים - בהתאם לממצאי נציבות הפרטיות הקנדית שקבעה בעבר כי החברה לא מנעה כניסה של ילדים מתחת לגיל 14 לשירות. בנוסף, ימונה גוף חיצוני בלתי תלוי שיפקח על יישום ההתחייבויות ויערוך ביקורת תקופתית, בדומה למודל שנקבע באיחוד האירופי.

ההחלטה משמרת גם את פעילות החברה במשרדים שבטורונטו ובוונקובר, ומחייבת אותה להשקיע בתוכן קנדי ובתמיכה ביצירה בשתי השפות הרשמיות של קנדה - אנגלית וצרפתית - לצד תוכן בשפות הילידיות.

ממאבק סגירה להסכם פיקוח

ההחלטה החדשה מסמנת תפנית חדה מהמדיניות שאומצה בנובמבר 2024 על ידי ממשלתו הקודמת של ג׳סטין טרודו, אשר הורתה לחברת האם הסינית ByteDance לפרק את פעילות טיקטוק בקנדה בשל חשש לחשיפת מידע לגורמי מודיעין סיניים. עם זאת, הצו עסק רק בפירוק החברה המקומית - והאפליקציה עצמה נותרה זמינה למשתמשים הקנדים לאורך כל התקופה.

טיקטוק ערערה לבית המשפט הפדרלי, ובינואר 2026 בית המשפט ביטל את הצו בהסכמת שני הצדדים והחזיר את הסוגיה לבחינה מחודשת. פרופ’ מייקל גייסט מאוניברסיטת אוטווה קבע אז כי מדובר ב"התקפלות ממשלתית", וכינה את המדיניות המקורית "חסרת היגיון" שכן היא פגעה ביכולת הפיקוח מבלי להגביר בפועל את ההגנה על המשתמשים.

הקשר הרחב: איזון בין ביטחון לכלכלה

המהלך מגיע בתקופה שבה ראש הממשלה החדש, מארק קרני, פועל לשיקום יחסי הסחר עם סין ולצמצום התלות הכלכלית בארצות הברית, לאחר שהאחרונה הטילה מכסים נרחבים על פלדה וקנאביס קנדיים. במקביל, ByteDance קידמה בארצות הברית הסדר דומה שמעניק לארה״ב שליטה על פעילות טיקטוק המקומית במסגרת מיזם משותף עם חברת הענק Oracle.

על פי נתוני החברה, יותר מ־14 מיליון קנדים משתמשים בטיקטוק מדי חודש - נתון שמדגיש את הפופולריות העצומה של הפלטפורמה, אך גם את רמת הרגישות הציבורית סביב סוגיית פרטיות המידע.