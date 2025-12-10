כטב"מים ישראלים ( צילום: אתר צה"ל )

דיווח מומחים חושף כי הכוחות הרוסיים מבצעים הסבה טקטית חסרת תקדים: הם החלו לחמש את כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטמ"מים) התוקפים מדגם שאהד בטילי אוויר-אוויר מדגם R-60.

מהלך זה משנה את תפקידו המסורתי של הכטמ"ם, שנועד במקור לפגוע במטרות קרקעיות, והופך אותו לכלי המסוגל לאיים על כלי טיס מאוישים. המטרה: הסבה זו היא ניסיון של רוסיה להתמודד עם כוחות היירוט האוקראיניים המפילים את גלי כטמ"מי השאהד הפושטים, המכונים גם "חימושים משוטטים".הטיל: ה-R-60 הוא טיל אוויר-אוויר לטווח קצר, המונחה באמצעות אינפרה-אדום, ופותח עוד בתקופת ברית המועצות, שם שימש מטוסי קרב.

איום הטילים האיראני ( צילום: איראן )

הגילוי: תגלית מרעישה של מומחה אוקראיני

השימוש החדשני והראשון מסוגו בטילים אלו נחשף על ידי מומחה צבאי אוקראיני בשם סרחיי בסקרדטנוב.

העדות: בסקרדטנוב, העומד בראש קבוצת מתנדבים התומכת בצבא אוקראינה במשימות יירוט, דיווח על גילוי כטמ"מי שאהד (שיוצרו ברוסיה על בסיס הדגם האיראני המקורי) ועליהם הותקנו טילי אוויר-אוויר.

התיעוד: לפי הדיווח של הבלוג הצבאי DEFENSE BLOG פרסם כי הקבוצה הציגה סרטון וידאו המציג כטמ"ם שאהד שעל גבו הודבקו טילי R-60 אוויר-אוויר, כשהם מכוונים לכיוון הטיסה.

אתגר חדש להגנה האוקראינית

מומחים צבאיים מזהים כי ההסבה של כטמ"ם השאהד לכלי תקיפה חד-כיווני המסוגל לתקוף מטרות אוויריות, מציבה אתגר משמעותי בפני מערכי ההגנה של אוקראינה, במיוחד יחידות המשתמשות במסוקים ומטוסים טקטיים במשימות יירוט.

מערכת הנשק המשולבת – כטמ"ם מתאבד המסוגל להגן על עצמו או לתקוף מטרות אוויריות – מבצעת שינוי משמעותי בטקטיקה הרוסית ומחייבת את אוקראינה לשנות את שיטות היירוט.