כיכר השבת
הפתעה באוויר

אוקראינה מסתבכת? | טילי אוויר-אוויר סובייטיים הותקנו על מזל"ט השאהד

מומחה אוקראיני חושף: רוסיה מתקינה טילי R-60 עתיקים על כטמ"מי התקיפה – בניסיון לאיים על מטוסי היירוט האוקראיניים; הטקטיקה החדשה נועדה להתמודד עם כוחות ההגנה המפילים את 'החימושים המשוטטים' (בעולם)

כטב"מים ישראלים (צילום: אתר צה"ל)

דיווח מומחים חושף כי הכוחות הרוסיים מבצעים הסבה טקטית חסרת תקדים: הם החלו לחמש את כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטמ"מים) התוקפים מדגם שאהד בטילי אוויר-אוויר מדגם R-60.

מהלך זה משנה את תפקידו המסורתי של הכטמ"ם, שנועד במקור לפגוע במטרות קרקעיות, והופך אותו לכלי המסוגל לאיים על כלי טיס מאוישים.

המטרה: הסבה זו היא ניסיון של להתמודד עם כוחות היירוט האוקראיניים המפילים את גלי כטמ"מי השאהד הפושטים, המכונים גם "חימושים משוטטים".הטיל: ה-R-60 הוא טיל אוויר-אוויר לטווח קצר, המונחה באמצעות אינפרה-אדום, ופותח עוד בתקופת ברית המועצות, שם שימש מטוסי קרב.

איום הטילים האיראני (צילום: איראן)

הגילוי: תגלית מרעישה של מומחה אוקראיני

השימוש החדשני והראשון מסוגו בטילים אלו נחשף על ידי מומחה צבאי אוקראיני בשם סרחיי בסקרדטנוב.

העדות: בסקרדטנוב, העומד בראש קבוצת מתנדבים התומכת בצבא אוקראינה במשימות יירוט, דיווח על גילוי כטמ"מי שאהד (שיוצרו ברוסיה על בסיס הדגם האיראני המקורי) ועליהם הותקנו טילי אוויר-אוויר.

התיעוד: לפי הדיווח של הבלוג הצבאי DEFENSE BLOG פרסם כי הקבוצה הציגה סרטון וידאו המציג כטמ"ם שאהד שעל גבו הודבקו טילי R-60 אוויר-אוויר, כשהם מכוונים לכיוון הטיסה.

אתגר חדש להגנה האוקראינית

מומחים צבאיים מזהים כי ההסבה של כטמ"ם השאהד לכלי תקיפה חד-כיווני המסוגל לתקוף מטרות אוויריות, מציבה אתגר משמעותי בפני מערכי ההגנה של אוקראינה, במיוחד יחידות המשתמשות במסוקים ומטוסים טקטיים במשימות יירוט.

מערכת הנשק המשולבת – כטמ"ם מתאבד המסוגל להגן על עצמו או לתקוף מטרות אוויריות – מבצעת שינוי משמעותי בטקטיקה הרוסית ומחייבת את אוקראינה לשנות את שיטות היירוט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר