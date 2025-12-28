דיווח נרחב של הוול סטריט ג'ורנל חושף את המלחמה השקטה אך הדרמטית המתנהלת במסדרונות השלטון בסין: המפלגה הקומוניסטית חוששת כי הבינה המלאכותית עלולה לערער את יציבות החברה ולהוביל את הציבור להטיל ספק בשלטון. בצעד חסר תקדים, הרשויות בסין סיווגו רשמית את ה-AI כאיום פוטנציאלי מרכזי, והכניסו אותה לתוכנית המענה לחירום הלאומית לצד רעידות אדמה ומגיפות.

החשש בבייג'ינג אינו תאורטי בלבד. נשיא סין, שי ג'ינפינג, הזהיר כי הטכנולוגיה טומנת בחובה "סיכונים חסרי תקדים", בעוד אחד מעוזריו השווה את השימוש בבינה מלאכותית ללא אמצעי בטיחות ל"נהיגה בכביש מהיר ללא בלמים". כדי למנוע מהמכונה "להשתולל", הוטלו חוקים נוקשים המחייבים כל צ'אטבוט לעבור "מבחן אידיאולוגי" קפדני לפני השימוש.

לפי התקנות החדשות, חברות AI אינן רשאיות להשתמש במקורות מידע אלא אם 96% מהתוכן הוגדר כ"בטוח". הצ'אטבוטים מאומנים לסרב לענות ל-95% מהשאלות שעלולות לעורר "חתרנות נגד כוח המדינה" - כגון שאלות על לגיטימיות המפלגה או אירועים היסטוריים רגישים.

הפיקוח לא עוצר בתוכנה. כדי להדק את השליטה, סין הנהיגה את הצעדים הבאים: זיהוי משתמשים: משתמשים חייבים להירשם עם מספר טלפון או תעודת זהות לאומית; כל ניסיון לייצר תוכן "לא חוקי" מדווח לרשויות. מעקב דיגיטלי: כל טקסט, תמונה או וידאו שנוצרו על ידי AI חייבים להיות מסומנים וניתנים לזיהוי, מה שמאפשר מעקב וענישה של מפיצי תוכן בלתי רצוי. טיהור תוכן: רק בשלושת החודשים האחרונים, הרשויות הסירו קרוב ל-960,000 פריטי תוכן שנוצרו על ידי AI ונחשבו ל"מזיקים".

למרות המגבלות הקשות, המודלים הסיניים מצליחים לשמור על תחרותיות בתחומים טכניים כמו כתיבת קוד, אך הם נותרים "אילמים" בכל הנוגע לזכויות אדם או ביקורת פוליטית. בייג'ינג מנסה כעת ללכת על חבל דק: להפוך למעצמת AI עולמית ולוודא שהטכנולוגיה תשתלב ב-70% מהמגזרים המרכזיים עד 2027, מבלי לאפשר למחשבה החופשית של המכונה להצית מהפכה.