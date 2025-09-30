כיכר השבת
מהפכת הדפוס

ללא צורך במעבדות: המדפסת  שמחזירה את השליטה למשתמשים ומוזילה עלויות

חברת Open Tools מפריז מציגה מדפסת חדשנית בשם "Open Printer" - מדפסת דיו  אשר שואפת לשנות את חוקי המשחק בתחום המדפסות הביתיות | המדפסת נועדה להיות פתוחה לחלוטין, נוחה לתיקון וניתנת להתאמה אישית, תוך שימוש ברכיבים מכניים סטנדרטיים וראשי דיו שזמינים בכל חנות  (טכנולוגיה)

המדפסת המודולרית (צילום: יצרן)

פרויקט "Open Printer" מבית Open Tools הוא ניסיון להחזיר את השליטה בכלי ההדפסה לידיהם של הלקוחות ולבטל את התלות ביצרן, בסמגרת הפרויקט פותחה מדפסת שנבנתה מתוך גישה למודולריות ולרכיבים סטנדרטיים וזמינים - כך שכל אחד יוכל להרכיב אותה, לשפר אותה בקלות או לתקן תקלות בעצמו וללא תלות במעבדות שירות יקרות.

תהליך ההדפסה מתבצע על פי בחירת המשתמש: ניתן להזין נייר רגיל במגוון גדלים סטנדרטיים (Letter, Tabloid, A4, A3), או לבחור בגליל נייר רציף, כאשר חותכן מובנה מבצע חיתוך מדויק לפי הצורך. המוח של המדפסת הוא Raspberry Pi Zero W שיחד עם מיקרו-בקר STM32 שולט בראשי ההדפסה. אלה מבוססים על מחסניות דיו סטנדרטיות של HP, אך בלי מגבלות קנייניות - ניתן להשתמש במחסניות מקוריות, חלופיות או ממוחזרות, ולמלא אותן בקלות מבלי לחשוש מהגבלות DRM או כיבוי פונקציות ההדפסה.

מגוון צורות אחסון (צילום: יצרן)

החוויה למשתמש כוללת גם מסך מובנה בגודל 1.47 אינץ׳ וכפתור ניווט, כשלצידם אפשרות להתחבר למחשב דרך USB, לעבוד אלחוטית דרך Wi-Fi או Bluetooth, או להדפיס ישירות מקובץ שמוזן מכונן USB. התמיכה בדרייבר מסוג CUPS מבטיחה תאימות רחבה עם מערכות הפעלה מכל הסוגים - כולל מחשבים שולחניים ומכשירים ניידים.

הגדרות הפרויקט קובעות שכל התוכניות, התכניות האלקטרוניות, הקוד ורשימת החלקים יתפרסמו ברישיון Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - מה שיאפשר לכל אחד לתקן, לשדרג ולהציע שיפורים. אנשי Open Tools מדגישים כי מטרת הפרויקט היא להפסיק את התלות בפתרונות מסחריים וליצור מדפסת שלא תהפוך לעולם למיושנת או בלתי ניתנת לתיקון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר