פרויקט "Open Printer" מבית Open Tools הוא ניסיון להחזיר את השליטה בכלי ההדפסה לידיהם של הלקוחות ולבטל את התלות ביצרן, בסמגרת הפרויקט פותחה מדפסת שנבנתה מתוך גישה למודולריות ולרכיבים סטנדרטיים וזמינים - כך שכל אחד יוכל להרכיב אותה, לשפר אותה בקלות או לתקן תקלות בעצמו וללא תלות במעבדות שירות יקרות.

תהליך ההדפסה מתבצע על פי בחירת המשתמש: ניתן להזין נייר רגיל במגוון גדלים סטנדרטיים (Letter, Tabloid, A4, A3), או לבחור בגליל נייר רציף, כאשר חותכן מובנה מבצע חיתוך מדויק לפי הצורך. המוח של המדפסת הוא Raspberry Pi Zero W שיחד עם מיקרו-בקר STM32 שולט בראשי ההדפסה. אלה מבוססים על מחסניות דיו סטנדרטיות של HP, אך בלי מגבלות קנייניות - ניתן להשתמש במחסניות מקוריות, חלופיות או ממוחזרות, ולמלא אותן בקלות מבלי לחשוש מהגבלות DRM או כיבוי פונקציות ההדפסה.