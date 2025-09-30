פרויקט "Open Printer" מבית Open Tools הוא ניסיון להחזיר את השליטה בכלי ההדפסה לידיהם של הלקוחות ולבטל את התלות ביצרן, בסמגרת הפרויקט פותחה מדפסת שנבנתה מתוך גישה למודולריות ולרכיבים סטנדרטיים וזמינים - כך שכל אחד יוכל להרכיב אותה, לשפר אותה בקלות או לתקן תקלות בעצמו וללא תלות במעבדות שירות יקרות.
תהליך ההדפסה מתבצע על פי בחירת המשתמש: ניתן להזין נייר רגיל במגוון גדלים סטנדרטיים (Letter, Tabloid, A4, A3), או לבחור בגליל נייר רציף, כאשר חותכן מובנה מבצע חיתוך מדויק לפי הצורך. המוח של המדפסת הוא Raspberry Pi Zero W שיחד עם מיקרו-בקר STM32 שולט בראשי ההדפסה. אלה מבוססים על מחסניות דיו סטנדרטיות של HP, אך בלי מגבלות קנייניות - ניתן להשתמש במחסניות מקוריות, חלופיות או ממוחזרות, ולמלא אותן בקלות מבלי לחשוש מהגבלות DRM או כיבוי פונקציות ההדפסה.
החוויה למשתמש כוללת גם מסך מובנה בגודל 1.47 אינץ׳ וכפתור ניווט, כשלצידם אפשרות להתחבר למחשב דרך USB, לעבוד אלחוטית דרך Wi-Fi או Bluetooth, או להדפיס ישירות מקובץ שמוזן מכונן USB. התמיכה בדרייבר מסוג CUPS מבטיחה תאימות רחבה עם מערכות הפעלה מכל הסוגים - כולל מחשבים שולחניים ומכשירים ניידים.
הגדרות הפרויקט קובעות שכל התוכניות, התכניות האלקטרוניות, הקוד ורשימת החלקים יתפרסמו ברישיון Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - מה שיאפשר לכל אחד לתקן, לשדרג ולהציע שיפורים. אנשי Open Tools מדגישים כי מטרת הפרויקט היא להפסיק את התלות בפתרונות מסחריים וליצור מדפסת שלא תהפוך לעולם למיושנת או בלתי ניתנת לתיקון.
