'86 מיליון קבצי מוזיקה נשאבו': גניבת המוזיקה הגדולה בתולדות ספוטיפיי 

שירות הסטרימינג ספוטיפיי חסם חשבונות משתמשים שהיו מעורבים במבצע גניבה דיגיטלי חסר תקדים, לאחר שקבוצת "Anna’s Archive" הודתה כי הצליחה לשאוב ממערכת החברה כ-86 מיליון קבצי שמע ונתוני מטא-דאטה השייכים ליותר מ-256 מיליון שירים | מדובר באחת הפעולות הנרחבות ביותר שנרשמו עד כה נגד פלטפורמת מוזיקה מסחרית (טכנולוגיה)

ספוטיפיי (צילום: Shutterstock)

קבוצת האקרים העונה לשם "Anna’s Archive", ומזוהה עם פרויקטים לא־חוקיים לשימור ידע כמו ספרים ומאמרים אקדמיים, פרסמה בסוף השבוע כי ביצעה מבצע איסוף בקנה מידה עצום הכולל כ-300 טרה־בייט של מידע - כמעט כל קטלוג ה של ספוטיפיי, עד יולי 2025. בשלב הראשון הופצו רק נתוני המטא-דאטה, אך הקבוצה הצהירה כי בכוונתה להעלות בהדרגה גם את קבצי השמע עצמם, באמצעות טורנטים שיחולקו לפי מדד הפופולריות של השירים.

לפי פרטי המבצע שהקבוצה פרסמה, השירים הפופולריים נשמרו בפורמט המקורי של ספוטיפיי (OGG Vorbis) באיכות של 160 קילוביט לשנייה, בעוד שאחרים הוקלטו מחדש באיכות מופחתת כדי לחסוך מקום אחסון. הארכיון כולל למעלה מ־186 מיליון קודי ISRC (מזהים בינלאומיים להקלטות), מה שהופך אותו, לטענת הקבוצה, למאגר המטא-דאטה הציבורי הגדול ביותר בהיסטוריית המוזיקה.

בתגובה רשמית מסרה ספוטיפיי כי "החברה זיהתה והשביתה חשבונות שהיו מעורבים בפעילות זדונית של שאיבת תכנים בניגוד לחוק". עוד נמסר כי המערכת קיבלה שדרוגי אבטחה ייעודיים וכי החברה מנטרת פעילות חשודה באופן שוטף. דובר החברה הוסיף כי "צד שלישי ניסה לעקוף את הגנות ה־DRM שלנו כדי לגשת לקבצי שמע, אך לא הייתה כל השפעה על פרטי המשתמשים או נתוני החשבון שלהם".

בסיום הדגישה ספוטיפיי את עמדתה החד־משמעית בנושא: "מאז הקמתנו אנו עומדים לצד קהילת האמנים נגד פיראטיות. אנו פועלים עם שותפינו בתעשייה כדי להגן על היוצרים ולדאוג שזכויותיהם יישמרו".

