חברת Open Tools מפריז מציגה מדפסת חדשנית בשם "Open Printer" - מדפסת דיו אשר שואפת לשנות את חוקי המשחק בתחום המדפסות הביתיות | המדפסת נועדה להיות פתוחה לחלוטין, נוחה לתיקון וניתנת להתאמה אישית, תוך שימוש ברכיבים מכניים סטנדרטיים וראשי דיו שזמינים בכל חנות (טכנולוגיה)
וירוס שמופץ בימים האחרונים מתחבר למדפסת שלכם ונותן לה פקודה להדפיס תווים מפוברקים עד... שיגמרו הדפים. בחברת סינמטק אמרו: "במהלך השבועיים האחרונים, התקבלו דיווחים רבים על התפרצות הווירוס. הריכוזים בהם תקף הווירוס עד כה הם ארה"ב והודו". איך תמנעו נזק? (דיגיטל, אינטרנט ומחשבים)