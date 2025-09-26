בימים אלה חושפת ענקית הסטרימינג ספוטיפיי שורת עדכונים במדיניות המוזיקה שלה, שמטרתם להתמודד עם התפשטות השימוש בבינה מלאכותית בפלטפורמה. בשנה החולפת הסירה החברה למעלה מ-75 מיליון קטעים שנחשבו ל"ספאם" או הפרות תקנון, רבים מהם בעלי מאפיינים של יצירת תוכן אוטומטית או זיופים קוליים שפגעו בחוויית המאזינים ופגעו בהכנסות האמנים האותנטיים.

ספוטיפיי תאכוף בקרוב סטנדרט תעשייתי חדש בתחום גילוי השימוש ב-AI במוזיקה (DDEX), המאפשר ליוצרים לפרט אילו שלבים ביצירת השיר כללו שימוש במודלים של בינה מלאכותית - החל מהפקת שירה ווקאלית, דרך כלי נגינה ועד עבודת אולפן דיגיטלית. בכך תעניק החברה שקיפות רבה יותר למאזינים ותמנע מצגים מטעים על מקוריות היצירה.

לדברי ראש מחלקת המדיניות השיווקית העולמית של ספוטיפיי, סם דובוף, "השימוש ב-AI הוא ספקטרום רחב, ורבים מהאמנים משלבים כלים טכנולוגים אלה בשלבים שונים. התקן החדש יאפשר גילוי מדויק וגמיש, מבלי להכניס את כל השירים להגדרה בינארית של 'AI או לא AI'".

בשבועות הקרובים תחל השקת מסנן מתקדם למוזיקת ספאם, שיזהה העלאות מסיביות, כפילויות, שירים קצרים במיוחד שמיועדים להונאת תמלוגים, וניצול מניפולטיבי של אלגוריתם החיפוש. המסנן יסמן יוצרים וקטעים שנחשדים בהתנהגות חריגה וימנע את קידומם ברשימות ההשמעה, מבלי למחוק אוטומטית קבצים או להעניש בשוגג אמנים לגיטימיים.

ההחמרה במדיניות באה על רקע פרסומים על "אמנים" וירטואליים, כמו להקת Velvet Sundown, שהגיעה למיליון מאזינים בחודש לפני שנחשף שמדובר ביצירת בינה מלאכותית מלאה - תוך הטעיית ציבור המאזינים וערבוב בין פיקציה למציאות. בנוסף, ספוטיפיי ממשיכה להילחם בזיופי קול וזכויות יוצרים, במיוחד על רקע ניסיונות של גורמים עברייניים להפיק רווחים מהזרמות מזויפות בהיקפים של מיליוני דולרים.

"אנו לא מייצרים או מחזיקים שום מוזיקה - כל התוכן בספוטיפיי מקורו ביוצרים וחברות צד שלישי שהוסמכו לכך", הדגישה החברה.

ספוטיפיי מוסיפה ומבהירה: יש מקום ליצירה חדשנית גם בעידן הבינה המלאכותית, אך היא תיאבק נחרצות בניצול לרעה, בהונאות ובהטעיית משתמשים. התקנות החדשות צפויות להכתיב את כללי המשחק לכלל תעשיית המוזיקה בעידן ה-AI שנעשו מורכבים יותר ויותר ככל שזו הולכת ומתפתחת.