תושב ירושלים תבע את חברת אלקטרה קמעונאות לאחר שקיבל במשך חודשים 19 הודעות טקסט פרסומיות, למרות שביקש להסירו מרשימת הדיוור. בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את התביעה וחייב את החברה בפיצוי של 4,300 שקל (משפט)
סמנכ"לית הרשות להגנת הצרכן בריאיון מיוחד על הפעילות נגד הונאות והטעיות • החברות שמכרו לקשישים מוצרים בעשרות אלפי שקלים • מה שווה מאגר 'אל תתקשרו אלי' אם עדיין ניתן להטריד אותנו לתרום, ולאלו ארגונים אסור להתקשר אלינו? • וגם, עיצום כספי על מפרסמים בסך 47 אלף שקל (כלכלית)
לפני כחצי שנה אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד שתי מרפאות לטיפול בפטרת ציפורניים על משלוח מסרונים פרסומיים בניגוד לחוק התקשורת. ערעור שהגישו לבית המשפט העליון התקבל לאחר שנקבע כי לא הוכח שידעו כי חברת הפרסום שולחת את המסרונים בניגוד לחוק (משפט)
חכמת ההמונים תתחיל לחסום את שיחות והודעות הספאם שלכם: הכירו את אפליקציית WeNoSpam שתדאג לחסום שיחות מציקות על בסיס מידע שמתקבל מאלפי המשתמשים. אז איך היא חוסמת את המספרים ומוודאת שמשתמשים זדוניים לא יחסמו קווים "טובים"?
בעקבות ריבוי קווי הנייעס החרדים שצצים כפטריות אחרי הגשם החלה תופעה אשר מטרידה רבבות חרדים כאשר רוב קווי התוכן החרדיים, חדשים כישנים, מתקשרים לעיתים קרובות תוך עבירה על החוק, כמו גם בשעות לילה מאוחרות, על מנת לפרסם את עצמם או מצנתקים על מנת שבעל הטלפון שאינו מודע למי שעומד מאחורי הצינתוק יחזור אליהם.