"מאבק נגד הספאם": וואטסאפ מטילה מגבלה על הודעות שלא נענו

פלטפורמת המסרים הפופולרית ווטסאפ שבבעלות מטא, החלה לבדוק במדינות שונות תכונה חדשה שמטרתה להיאבק בגל ההולך וגובר של הודעות ספאם. במסגרת המהלך, היישום יגביל את מספר ההודעות שמשתמשים ועסקים יוכלו לשלוח למספרים שאינם מגיבים אליהם. ההגבלה תחושב באופן חודשי, וכל הודעה שלא נענתה תיספר לעבר המכסה החודשית.

על פי הדיווח ב־TechCrunch וב־Android Police, ההודעה הראשונה שלא נענתה תיחשב כחלק מהמכסה, אך אם הנמען ישיב - כל ההודעות הקודמות באותו השרשור יימחקו מהספירה. וואטסאפ תציג התראה למשתמשים כשהם יתקרבו למכסה המרבית, ותבהיר כמה הודעות נוספות ניתן לשלוח לפני חסימה זמנית מול מספרים שאינם שומרים את השולח ברשימת אנשי הקשר שלהם.

מטא הדגישה כי המגבלה החדשה לא נועדה לשבש את השימוש הרגיל, אלא לפגוע רק בגופים או משתמשים המפיצים מסרים בהיקפים גדולים - לעיתים למיליוני נמענים אקראיים. במסרה נמסר כי "מרבית המשתמשים לעולם לא יגיעו למגבלה הזו", וכי מדובר בצעד שנועד "להילחם באופן ממוקד במפיצי ספאם והונאות".

הצורך בצעד כזה אינו מקרי. לפי נתוני החברה, רק במחצית הראשונה של 2025 נחסמו יותר מ־6.8 מיליון חשבונות שנקשרו למרכזי הונאה ברחבי אסיה, רבים מהם הפועלים באמצעות כפייה או ניצול עובדים. במקביל, ווטסאפ מתמודדת עם גידול עצום בתקשורת עסקית, בקבוצות ובקהילות, שהפכו את האפליקציה לזירה רועשת במיוחד עבור משתמשים רבים.

מהלך זה מצטרף לשורת צעדים קודמים שננקטו לאחרונה: האפשרות להפסיק קבלת הודעות שיווקיות ממספרים עסקיים, חסימת דיווחי ספאם ישירות ממסך הנעילה, והגבלות על הודעות שידור אוטומטיות. לצד אלה, החברה גם בוחנת תמיכה בשמות משתמש (Usernames) במקום מספרי טלפון - שינוי שעשוי לפשט את ההתחברות, אך גם להוות כר פורה לניסיונות ספאם חדשים.

בוואטסאפ רואים בצעדים אלו נדבך נוסף בתהליך ארוך למיגור תופעת דואר הזבל הדיגיטלי. המשתמשים, מצדם, מקווים שהחורף הקרוב יהיה שקט יותר - לפחות בתוך תיבת ההודעות שלהם.