"אין חשד סביר"

פרשת 'קטארגייט': הוסרו כל ההגבלות על יונתן אוריך - שהגיב להחלטה בדרכו

השופט מנחם מזרחי קבע הערב כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב | בית המשפט כתב כי הוא לא שוכנע ש"התחזק החשד הסביר התומך בעבירות שיוחסו לחשוד", באופן שיצדיק את הארכת תוקף המגבלות עליו (משפט)

יונתן אוריך (צילום: Jonathan Shaul/Flash90)

שעות לאחר תום הדיון להארכת התנאים המגבלים, השופט מנחם מזרחי קבע הערב (חמישי) כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב אם לא יוגש ערעור.

בית המשפט כתב כי הוא לא שוכנע ש"התחזק החשד הסביר התומך בעבירות שיוחסו לחשוד", באופן שיצדיק את הארכת תוקף המגבלות עליו. מזרחי הוסיף כי לא יחולו עליו עוד תנאים מגבילים, למעט הערבויות שאמורות להבטיח את התייצבותו לחקירות.

השופט מתח ביקורת חריפה ביותר על המשטרה, על מספר כשלים לטענתו: דו״ח השב״כ לא הוגש למרות שעברו ארבעה חודשים. בנוסף לא הוכח חשד סביר לניסיון לפגוע בביטחון המדינה.

עוד כתב השופט כי לא ייתכן שאוריך הוא היחיד עם הגבלות כאלה כאשר לפלדשטיין מותר לעמוד בקשר עם הלשכה וכך לכל שאר המעורבים. לדבריו, "זכויות הנאשם לא יהיו כאבן שאין לה הופכין בזמן שהמשטרה מעכבת במשך חודשים פעולות חקירה".

השופט העביר ביקורת על התנהלות היחידה החוקרת, שתחילה סירבה למסור לעיונו את כל חומרי החקירה. "מעולם לא נתקלתי בתשובה שכזו מאת יחידה חוקרת וניתן היה להסתפק בכך כדי לדחות את הבקשה", כתב השופט, "משום שמי שרוצה שבית-המשפט יקבל את בקשתו, יתכבד וימסור את כלל הראיות שלטענתו תומכות בבקשה".

השופט מנחם מזרחי חשף ציטוט מעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו במשטרה. נתניהו נשאל אם היה מודע לכך שאוריך עבד מול קטאר, והשיב: "לא ידעתי שאוריך עובד עם קטאר. גם אם כן, אין בזה פסול - היא לא מדינת אויב". נתניהו הוסיף כי "הרבה אנשים עובדים עם הרבה מדינות. מכיוון שאוריך לא עובד ציבור, אז הוא יכול לעבוד במה שהוא רוצה".

וכך הגיב יונתן אוריך להחלטת בית המשפט.

