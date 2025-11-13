כיכר השבת
פצר-גייט

לוחמי כוח מאה זעקו בבית המשפט: "בטלו לנו את כתב האישום"

עורכי הדין של לוחמי כוח מאה דרשו לבטל את כתב האישום נגדם ואת איסור היציאה מהארץ | נשיא בית הדין התייחס לטענות ואמר כי הן "כבדות משקל" והורה לפרקליטות הצבאית ולפצ"ר הנכנס להגיב לדרישה (בארץ, משפט)

עורכי הדין אחרי הדיון בבית המשפט (צילום: ללא)

מוקדם יותר היום (חמישי) התקיים דיון בבית הדין הצבאי בבית ליד בבקשת עורכי דינם של לוחמי כוח מאה הנאשמים בפרשת שדה תימן - לבטל את כתב האישום נגדם, בשל קריסת הפרשה המסעירה.

עורך הדין נתי רום מארגון חוננו המייצג את חלק מהלוחמים בשדה תימן - דרש לבטל את איסור היציאה מהארץ שהוטל על הלוחמים. נשיא בית הדין התייחס לטענות ואמר כי הן "כבדות משקל" והורה לפרקליטות הצבאית ולפצ"ר הנכנס להגיב לדרישה.

עו"ד עדי קידר שייצג לוחמים נוספים בפרשה אמר לאחר הדיון: "אנחנו סבורים שההחלטה היא מאוד פשוטה, בית הדין אמר שהיא כבדת משקל אבל מכינה משפטית לתיק הזה אין תקומה, הוא חייב להיות מבוטל לאלתר, הוא נחתם ואושר בידי אנשים שביצעו פשעים חמורים לכאורה וחלקם הודו במעשים הללו".

לדבריו: "הגיע הזמן לשחרר את הלוחמים מהאירוע הקשה הזה. כל יום שכתב האישום הזה תלוי ועומד זה פשוט בושה וחרפה למערכת. שיקום תדמיתה של הפרקליטות הצבאית חייב להתחיל בביטול כתב האישום הזה".

הכניסה לשדה תימן (צילום: פלאש 90)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר