לוחמי כוח מאה זעקו בבית המשפט: "בטלו לנו את כתב האישום"

מוקדם יותר היום (חמישי) התקיים דיון בבית הדין הצבאי בבית ליד בבקשת עורכי דינם של לוחמי כוח מאה הנאשמים בפרשת שדה תימן - לבטל את כתב האישום נגדם, בשל קריסת הפרשה המסעירה.

עורך הדין נתי רום מארגון חוננו המייצג את חלק מהלוחמים בשדה תימן - דרש לבטל את איסור היציאה מהארץ שהוטל על הלוחמים. נשיא בית הדין התייחס לטענות ואמר כי הן "כבדות משקל" והורה לפרקליטות הצבאית ולפצ"ר הנכנס להגיב לדרישה.

עו"ד עדי קידר שייצג לוחמים נוספים בפרשה אמר לאחר הדיון: "אנחנו סבורים שההחלטה היא מאוד פשוטה, בית הדין אמר שהיא כבדת משקל אבל מכינה משפטית לתיק הזה אין תקומה, הוא חייב להיות מבוטל לאלתר, הוא נחתם ואושר בידי אנשים שביצעו פשעים חמורים לכאורה וחלקם הודו במעשים הללו".

לדבריו: "הגיע הזמן לשחרר את הלוחמים מהאירוע הקשה הזה. כל יום שכתב האישום הזה תלוי ועומד זה פשוט בושה וחרפה למערכת. שיקום תדמיתה של הפרקליטות הצבאית חייב להתחיל בביטול כתב האישום הזה".