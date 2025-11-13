גזר דין חמור במיוחד התקבל אתמול (רביעי) בבית המשפט השלום לתעבורה בנוף הגליל, אשר מהווה אזהרה חמורה לכלל הציבור, ובפרט לאלו המשתמשים באופניים חשמליים בדרכים הציבוריות.

לפי הדיווחים, בפעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני בעיר נצרת, נעצר תושב נוף הגליל (בן 27), שנהג על אופניים חשמליים ללא פדלים. בבדיקה שנערכה לו, התברר כי הוא פסול לנהיגה בהחלטת בית משפט ואינו מחזיק ברישיון נהיגה כלל.

הסכנה הטמונה ב"שדרוג" האופניים

הנהג עוכב לחקירה עקב חשד כי האופניים עברו שינויים מהותיים, המעלים את הגדרתם לרכב מנועי לכל דבר. במהלך מעצרו, הועברו האופניים לבחינת יחידת הבוחנים המקצועית של מחוז צפון. תוצאות הניסויים הממוקדים היו חמורות:

הספק המנוע: נמצא עומד על 6 קילוואט (Kw).

מהירות הנסיעה: נמדדה על 43 קמ"ש.

בחינה זו סתרה את ההגדרות החוקיות לאופניים חשמליים (שמהירותם מוגבלת ל-25 קמ"ש בלבד), ובעקבות זאת נקבע כי מדובר בכלי רכב שיש לראותו כ"אופנוע" לכל דבר על פי חוק.

פסיקת ביהמ"ש: "הלכה זו חובה לקיים"

במהלך הדיון, טען סניגורו של הנאשם כי אין לראות בכלי אלא אופניים. אך לאחר שכלל נתוני הניסויים הוצגו, קבעה כבוד השופטת גידא נ. עספור שאהין מבית המשפט לתעבורה, פסיקה ברורה וחד משמעית:

"בשים לב ללשון הברורה של הפקודה והתקנות ולקביעת הבוחן הנ"ל, הנני לקבוע בנסיבות כי מדובר באופנוע חשמלי שהוא רכב מנועי".

עם סיום ההליך, גזר בית המשפט על הנאשם שישה וחצי חודשי מאסר בפועל וכן שלוש שנים פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה לרכב מנועי.

קריאה לחיזוק המשמעת בריכוזים החרדיים

פסיקה זו מהווה תמרור אזהרה חמור גם עבור תושבי הערים החרדיות. הנהיגה הפרועה והשימוש בכלי רכב שאינם עומדים בתקן החוקי – לעיתים קרובות על ידי נהגים צעירים שאין להם רישיון כלל – מסכנים את חיי האדם, דבר המנוגד להלכה מעבר לחוק היבש.

קביעת בית המשפט מבהירה כי כלי רכב אלו, שהפכו אופניים לאופנוע, מחייבים רישיון כדת וכדין. יש להקפיד הקפדה יתירה על חוקי התעבורה ועל משמעת ראויה למען ביטחון הרבים.