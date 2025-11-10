בהרב מיארה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

לא ייאמן כמה צחוק אפשר לעשות מהחוק: היועצת המשפטית לממשלה, הייתה אמורה להשיב לבג"ץ מדוע אין לה ניגוד עניינים עם הפצ"רית, רק לפני זמן קצר (שני), היא הואילה בטובה לענות לבג"ץ את התשובה שהתבקשה.

בתגובתה של הפצ"רית אין כמובן אף התייחסות לניגוד העניינים שיש לה עם הפצ"רית וכן לא לטענות שהועלו כנגד פרקליט המדינה שלא יוכל לעסוק בחקירה מכיוון שהוא היה מעורב לכאורה בפיקוח על בדיקת ההדלפה. "החלטת השר", כתבה היועמ"שית בתשובה המתפרסת על פני עשרות עמודים: "היא המשך ישיר של החלטתו מיום 1.11.25 בה הוא קבע, בחוסר סמכות, כי היועצת המשפטית לממשלה מנועה מלעסוק בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס "שדה תימן" וכי הוא מורה אותה – ואת כל הכפופים לה – "לחדול באופן מיידי מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירת פרשת שדה תימן וספיחיה, ומכל מעורבות בהליכי החקירה כאמור". היועמ"שית קבעה בתשובתה: "אין תקדים להתערבות כזו של דרג פוליטי בבחירת תובע מסוים לתיק מסוים בחקירה פלילית מתנהלת. יש בכך כדי ליצור תקדים מסוכן הבא לשנות את פני ההליך הפלילי, עצמאותו ושוויוניותו. במדינת ישראל הגורמים המנהלים הליכים פליליים הם גורמי החקירה והתביעה המוסמכים, ולא חוקרים או תובעים הממונים אד הוק בהחלטה של דרג פוליטי לטיפול בתיק קונקרטי. לכן, עמדת המשיבים היא כי דין החלטת השר להתבטל". מתן צנגאוקר חשף: כשהמחבל הבכיר סיפר לי במנהרה על אימא שלי יאיר טוקר | 22:30 “חניקות, מכות ואכילה בכפייה”: כתב אישום מזעזע נגד מטפלת שהתעללה ב־15 תינוקות קובי רוזן | 16:52 היועמ"שית כאמור משתדלת לא לדבר על הפגמים שלה בחקירה ומציגה לבג"ץ מדוע ההתערבות פסולה: "מדובר בהתערבות פוליטית פסולה בחקירה פלילית מתנהלת באמצעות הכתבת זהותו של התובע בידי דרג פוליטי; ב. הפרה של כללי המשפט המינהלי הבסיסיים ביותר, ובהם החלטה על העברת סמכות מקום שאין סמכות שניתן להעבירה על-פי דין". עוד היא מפרטת: "זו פעולה בניגוד לחוות דעת של הייעוץ המשפטי לממשלה; פעולה שהתקבלה על יסוד שיקולים זרים; ללא קיום חובת ההיוועצות הקבועה בחוק ותוך 'סימון המטרה מסביב לחץ'; סטייה מהחלטת עבר שהתקבלה באותו נושא ממש מאחורי 'מסך בערות', וזאת ללא כל הנמקה והתייחסות לכך; ג. ההחלטה בדבר הטלת תפקיד תובע שילווה חקירה פלילית, לרבות החלטות בסופה, על מי שמעצם הגדרתו כנציב תלונות הציבור על שופטים ימצא בסיטואציה חריפה של ניגוד עניינים מוסדי אל מול השופטים בערכאות הפליליות הנתונים לביקורת ו; וזאת בניגוד לדין הכללי ואף בניגוד להוראות מפורשות בחוק נציבות תלונות הציבור על שופטים". התשובה המלאה של מיארה

כזכור וכפי שדווח בהרחבה, כנגד היועמ"שית הוגשו עתירות לבג"ץ שימנע ממנה להתעסק בפרשיית הפצ"רית.

ביום חמישי האחרון בשעה 10, היא הייתה אמורה להשיב תשובה לבג"ץ, אך היא דחתה ודחתה ולאחר השעה אחת בצהריים, היועצת המשפטית של משרד המשפטים, הוציאה חוות דעת לפיה, אסור ליועמ"שית לעסוק בפרשה, בשל ניגוד עניינים.

אך העתירות שעדיין עומדות בעינן, הצריכו תשובה מהיועמ"שית שהייתה אמורה לתת תשובה לבג"ץ מי יחקור את פרשת שדה תימן, וזאת לאחר שהתנגדה בחריפות להצעת שר המשפטים, למנות את השופט אשר קולה כבודק חיצוני.

השתלשלות הדחייה של בהרב-מיארה

ליועמ״שית ניתן פרק זמן להשיב לבג"ץ והמועד האחרון היה עד אתמול בשעה 20:00, אך כמובן היא לא עמדה בזמנים וביקשה ארכה וקיבלה ארכה של עד היום בשעה אחת בצהריים.

השופטת וילנר לא ששה לתת לה את הארכה והיא קבעה שהתגובה תהיה עד היום בשעה 10, כמובן היועמ"שית שוב לא עמדה בזמנים וביקשה להאריך את המועד עד לשעה 15:00.

בשעה 14:00 (השופטת הסכימה עד לשעה זו), היא שוב ביקשה ארכה של שלוש שעות - עד לשעה חמש, כאשר השופטת וילנר נתנה לה את המתנה הזו ששום אזרח ככל הנראה לא היה מקבל.

אך כמובן, היא לא עמדה בזמנים ובשעה שש, היא כתבה שתוך שעה היא תיתן את תשובתה, אך כמובן עד לרגע זה לא התקבלה תשובה.