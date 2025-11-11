כיכר השבת
בקשתו של פעיל ימין לרישיון נשק - סורבה בידי השב"כ | כך הכריע בית המשפט

פעיל ימין הגיש בקשה להוצאת רישיון נשק וסורב בשל חוות דעת של השב"כ |הפעיל פנה לבית המשפט שהודיע כי אין בתיק שגובש "חומר החסוי" או כל ראיה נגד הפעיל (בארץ, משפט)

דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים | ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

התנכלות לאנשי ימין? הפעיל החברתי משה מירון הגיש לפני מספר חודשים בקשה לקבלת רישיון לנשק אישי מהשרד לביטחון לאומי. בקשתו של מירון סורבה בשל חוות דעת של השב"כ, והוא פנה לבית משפט המחוזי בירושלים בעתירה מנהלית נגד חוות הדעת של שירות הביטחון הכללי.

בדיון שהתקיים לאחרונה בבית המשפט העביר נציג השב"כ לשופט את ה"חומר החסוי" ביחס לפעיל שבגינו סורבה בקשתו של מירון - להוצאת רישיון נשק.

לאחר שהשופט עיין בחומר התיק, הוא הודיע כי אין בו כל ראיה נגד הפעיל. בסיום הדיון שהתקיים בבית המשפט בירושלים, הורה השופט למשטרה ומשרד לביטחון לאומי לבחון את החלטתם מחדש בתוך כחודש.

עו"ד עדי קידר שייצג את הפעיל מסר לאחר החלטת בית המשפט: "מרשי מקיים זה עשרות שנים מחאות מצד ימין של המפה הפוליטית ומביע דעתו בנושאים שעל סדר היום במסגרת חופש הביטוי. תיק זה חושף פעם נוספת את עומק מעורבותו הפוליטית של שב"כ נגד אנשי הימין והניסיון לסתום את פיהם.

"אני מקווה כי בית המשפט יורה לאפשר למרשי העומד בתבחינים לנשיאת נשק לקבל את הרישיון לכך".

