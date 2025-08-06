ברקע מעצר בני ישיבות: הערב (רביעי) התכנסה התייעצות חירום בביתו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, בהשתתפות עסקנים מהארץ ומחו"ל.

בכינוס דנים שלחי הציבור על דרכי תגובה בעקבות מעצרם של בני הישיבה, ובמטרה לגבש קונצנזוס רחב, לתגובה כוללת בקרב כלל החוגים והעדות, בציבור החרדי.

בהודעת בית הרב נאמר כי כבר בשבוע שעבר הזהיר ראש הישיבה, בנאומו בכנס ועד הישיבות בראשותו כי אם מדינת ישראל תכריז מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית בעולם כולו תתגייס למאבק, כללי. בסיום הודעת הבית נאמר כי "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה. היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו".

אמש דווח ב'כיכר', כי המשטרה הצבאית, הגיעה לבית של הורי אברך המתגוררים בעיר חיפה, על מנת לעצור אותו.

המשטרה דפקה ושאלה היכן הבחור, בחסדי שמיים ומבלי שיש צורך להרחיב, הבחור - בן 23, שלמד בישיבה מיינסטרים, הצליח לחמוק מהמעצר.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת' מתוך צה"ל, היאורע הוא מעצר עריקים לאוו דווקא חרדי בחיפה, אך מה שמעניין הוא שמצבע המעצר היה בדיוק על אברך חרדי.

בן משפחה סיפר ל'כיכר השבת': "השוטריםן הגיעו באמצע הלילה עם מידע ברור, כי יש בבית עריק וביקשו לעצור אותו, הם כמובן לא הצליחו מסיבות שלא צריך לפרט, אך הם העירו את אשתו הטריה במהלך החיפוש, שנלחצה כהוגן".