מעצר תלמידי הישיבה

התייעצות חירום בביתו של המנהיג הליטאי: "היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו"

בביתו של המנהיג הליטאי וראש הישיבה הגר"ד לנדו התכנסה התייעצות חירום, בעקבות מעצרם של בני ישיבה בבין הזמנים ובמטרה לגבש קונצנזוס לתגובה| "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו", נמסר מבית הרב | כל הפרטים (אקטואליה, חרדים)

הגר"ד לנדו (צילום: Shlomi Cohen/Flash90)

ברקע בני ישיבות: הערב (רביעי) התכנסה התייעצות חירום בביתו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, בהשתתפות עסקנים מהארץ ומחו"ל.

בכינוס דנים שלחי הציבור על דרכי תגובה בעקבות מעצרם של בני הישיבה, ובמטרה לגבש קונצנזוס רחב, לתגובה כוללת בקרב כלל החוגים והעדות, בציבור החרדי.

בהודעת בית הרב נאמר כי כבר בשבוע שעבר הזהיר ראש הישיבה, בנאומו בכנס ועד הישיבות בראשותו כי אם מדינת ישראל תכריז מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית בעולם כולו תתגייס למאבק, כללי. בסיום הודעת הבית נאמר כי "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה. היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו".

אמש דווח ב'כיכר', כי המשטרה הצבאית, הגיעה לבית של הורי אברך המתגוררים בעיר חיפה, על מנת לעצור אותו.

המשטרה דפקה ושאלה היכן הבחור, בחסדי שמיים ומבלי שיש צורך להרחיב, הבחור - בן 23, שלמד בישיבה מיינסטרים, הצליח לחמוק מהמעצר.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת' מתוך צה"ל, היאורע הוא מעצר עריקים לאוו דווקא חרדי בחיפה, אך מה שמעניין הוא שמצבע המעצר היה בדיוק על אברך חרדי.

בן משפחה סיפר ל'כיכר השבת': "השוטריםן הגיעו באמצע הלילה עם מידע ברור, כי יש בבית עריק וביקשו לעצור אותו, הם כמובן לא הצליחו מסיבות שלא צריך לפרט, אך הם העירו את אשתו הטריה במהלך החיפוש, שנלחצה כהוגן".

36
לפני חודשיים אמרו החכי"ם החרדים שכשיעצרו בחור אחד, תוך 10 דקות לא תהיה ממשלה. איפה הם?
לא הבנתי
35
העיקר שהחכים החרדים ימשיכו ליהנות ממנעמי השלטון. למה לא מורים להם לפרוש באמת ולהפיל את הממשלה? בינתיים כל אחד לעצמו. יש יותר מדרך אחת להיפטר מהצבא וד"ל ואכמ"ל
נתן
34
הפגנה ענקית שקטה ,לא מועילה במאומה, רק בצורה של הפגנה פאסיבית של ישיבה על כביש וחסימתו ללא אלימות, היא שעזרה בשנים האחרונות לאסירי הפלג,ופתאום נמצא הסעיף בחוק לטובה....
יאיר
33
רק שאלה מול מי ועם מי תצאו למאבק עולמי? עם השמאל העולמי האנטישמי שעכשיו חם על ישראל? איתו תצאו למלחמה על יהודים שמסרו נפשם, השאירו מאחור משפחה ועסקים ורצו להדוף את המחבלים מהגבול? את הצדיקים שעושים הכל, כולל סיכון חיים ופציעות ממשי כדי להשיב את אחיהם השבויים אצל הנאצים?? אלה שבסך הכל אומרים "תכלס, ל
לא יאומן
32
אם לומדי התורה רוצים פטור מגיוס, מגיע לעם ישראל הסבר למה כל האיומים עכשיו, למה לא ללמוד במקום. איפה הבטחון שתורה ותפילה מחליפה מעשים?
מגיע לעם ישראל הסבר
31
כמאמין בן מאמין, אני מקווה ואף בטוח בכך שלא תהיה סייעתא דשמייא ל"מאבק העולמי" הזה.
אלי
30
"לא תעמוד על דם רעך" "לא תוכל להתעלם" "השב תשיבם לרבות אבדת גופו" "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו" זה לא כתוב בתורה שאתם לומדים?! רק מי שאינו לבוש כמוכם חייב במצוות הללו?!
פורום רבני ארץ ישראל
29
למה בעת מלחמה ומצב כל כך קשה לא מנסים למצוא פשרות ומאהיבים את התורה על העם
..
28
מצויין. אנחנו , הציבור הנורמטיבי במדינה, במלחמה כמעט שנתיים. חייבים שתצטרפו לעזור לנו בעזה. תודה לך כבוד הרב מעריכים מאוד.
אברהם
27
צוחקים עלינו. ממשלת זדון שמתוכה שונאים אותנו.
שאול
26
ישראלים תתעוררו ככל שרודפים יותר את בני התורה האנטישמיות גוברת וישראל נרדפת בעולם תתעוררו!!!
עיוורים
25
יאללה לצבא בטלניםץ רומים מלחמה? לנו יש את הנשק ועוד מעט גם את הממשלה.
גיא
24
הבחורים לא יטוסו לשוויץ!! רק לקרפטים. גזירה מאוד קשה , אבל בטוחנו שיעמדו בה. אם תהיה החמרה ח"ו בגזירות, יחזרו בכט אב במקום א' באלול. אנחנו על המשמר. מי שיצטרך לקצר חופשות , הגבירים יממנו טיסות זולות.
המכבי
23
הם עוד עלולים להשבית את הביטוח הלאומי ולסרב לקצבאות. נו, שוין. רק שלא ימשכו השקעות וישביתו את ההייטק, האוניברסיטאות והמחקר המדעי...
עזרא
22
הדרך היחידה היא הפגנות קשות, וכמובן תפילות לביטול גזירת הגיוס.
אברך בן תורה מבני ברק
21
נצא כולנו כהוראת גדולי הדור
משה
20
מי שהציל אותנו מהחמאס חיזבאללה אירן ושאר מבקשים רעתנו, יציל אותנו מהיהדות החרדית שהחריזה עלינו מלחמה עולמית (גיהד)
טט
19
מה זה יעזור?? כל יום ההנהגה אומרת שיצאו למאבק רק אם יעצרו בחור אחד.... והנה זה כבר הסיפור החמישי בערך שאני שומעת והעולם ממשיך כרגיל, תראו פה בחדשות מה עשו בפארק אקסטרים לראש ישיבה ומה בלונדון עושים לעוברי אורח בחזות חרדית. הכל בגלל ממשלת הרשעים ארורים
Mom
18
וואו... איזה פחד. מאבק עולמי....
אלי
17
חירום שמרום. תפילו את הממשלה. נתניהו שלא קיים הבטחה להעביר חוק גיוס מיד עם הקמת הממשלה הוא אחראי לכל המצב הזה. מה אתם יושבים ונותנים לו לשבת על הכסא??????
מצביע ג. אולי עוד רגע לשעבר....
16
ערב מלחמת איראן הנציגים שלך אדוני "הרב" עמדו לחתום על חוק גיוס עם סנקציות מה אתה נזעק ונחרד הרי הנציגים שלך אלו הפושעים הכי גדולים, והשתיקה שלך לאורך כל השנתיים האחרונות זה פשע על פשע!!!
יהודי
15
נו שויין, למאבק נגד חאמאעס לא יוצאים, אבל נגד המדינה יוצאים. כי תצא למלחמה...
ארז יעקבי
14
עזבו שטויות לא נעשה כלום גם כי אנחנו לא יודעים לעשות כלום 13 שנים סתמו לנו את המח ואת הפה אז עכשיו מה נתעורר? מה נעשה? מקסימום עצרת תפילה וזעקה חס ושלום שיתלכלכו לנו החליפות הפראקים והמכנסיים
לנדו
13
כולנו נבוא בהמונינו לאן שיורו לנו, אני גר בצפון ובטוח שנגיע אלפים
מנחם
העיקר לצאת מהישיבה כדי להגן על אחים שלכם, זה לא
גלעד
חמישי בבר אילן מחאה אדירה שתשמע בכל העולם כולו כהוראת מרן הרב צדקה
שמעון
לא מבטלים חופשת בין הזמנים! נמות ולא נבטל!!
בטוח
12
למה עסקנים מחו"ל?
מחו"ל????
11
שום מלחמה .בסך הכל נדרש ציות לחוק במיוחד בשעה קשה זו.אין בתנ"ך וגם בתורה שבעל פה פטור של לימוד תורה ובמיוחד כשמבקשים לפטור משירות צבאי את כל חובשי כיפה שחורה.
צדוק
10
עולמי - האם הכוונה ל'תביעות בהאג'?
מעניין
9
אם צריך לצאת לרחובות אני הראשון להפגנה.
צדיק המסיכות
8
מה זה ישיבה מיינסטרים???????????????
יוסקה
7
רבינו הק’ מסאטמר אמר לפני ששים שנה שיבוא יום ולא יתנו לחיות כיהודי בא"י תחת ממשלה זו.... לדאבונינו לא נפל דבר ארצה מכל מה שאמר
ק י
לא נלחמים במלחמת מצווה. לא נושאים בעול הציבור. לא מקיימים מצוות דאורייתא.
צדק
אם כבר הזכרת את סאטמר זה הר' יואליש שנלחם בציונות ובעליה לארץ לפני השואה ובסופו של דבר הודות לעצותיו הגיעו חסידיו לכבשנים.
חרדי
6
האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה
משה
5
ללמוד רצופות כדי שכל חברי מערכת המשפט והצבא יפלו פגרים מתים, המקום שלהם הוא רק בגיהינום
גאה להיות משתמט
4
תכלס יש פתרון שפוי? מה יעשו הבחורים שיכלאו עכשין? אני לא רואה מה הפתרון לכל הדבר הזה
ציפי
3
אם יתאחדו אז יצליחו
אחדות אחדות
2
כלום לא יקרה לא יעשו כלום כי כי אין לכם עומץ כי יגידו לכם שאתם עצניקים ורב שמואל אויערבאך זצוק''ל צדק עד היום רק דברתם והיו כבר כמה וכמה 'תפיסות' ולא עשיתם כלום כל פעם בתירוץ אחר אז תרשום לפניך: לא יעשו כלום כי אתם פחדנים!!!!!!!!!!!!!!!
ת'אמת
1
בלה בלה בלה המיינסטרים הקריריים לא ייצאו להפגין על אף אחד נקודה
נתי

