הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס אמש (מוצאי שבת) להתנהלות המשטרה הצבאית מול תלמידי הישיבות והעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם מבני עדות המזרח.

בפתח שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים', בירך הראש"ל את הגאון רבי יצחק כץ מצרפת, שכובד למסור את שיעור 'הרב המקדים'.

במהלך דבריו התבטא הראש"ל: "הרב גר בצרפת, אם היה גר בארץ - היה לומד מהשלטונות לעצור רק את הספרדים, לעצור, יש אפליות, ב"ה הוא בצרפת - שם אין אפליות".

בשבוע שעבר, הראשון לציון נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושחרר.

הראש"ל התייחס במהלך הפגישה לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם בני עדות המזרח ואמר: "לצערנו אנו רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים, תושבי הפריפריה. ה’ יצילנו".

כזכור, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בחודשים האחרונים, במהלך שיעורו השבועי, את מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח ואמר: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבות באר התלמוד ויקירי ירושלים, הוסיף בחריפות: "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".