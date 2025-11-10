דפנה ברק ארז ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק ארז, קיבלה לאחרונה - ברקע התפוצצות פרשת הפצ"רית לשעבר - שורה של הודעות מטרידות למספר הטלפון הנייד שלה.

לפי הדיווח הערב (שני) של אביעד גליקמן בערוץ 13, מדובר בעשרות הודעות. נכתב בהן לדוגמה: "תומכת נו'חבות", "בוגדת" וגם הודעה בסגנון "לכי עם החברה שלך הפצ"רית הבוגדת". ברק ארז, לפי הדיווח, עדכנה את משמר בתי המשפט בהודעות, והללו הגישו תלונה במשטרה. זו פתחה בחקירה. מחר צפוי להתקיים בבג"ץ דיון בנושא פרשית הפצ"רית. לפי הדיווח, האבטחה במהלך הדיון תהיה מתוגברת על ידי משמר בית המשפט. כמו כן תבחן אפשרות של הוצאת הקהל כולו לחדר צפייה - במידה והקהל יפריע.

הפצר"ית בדרכה למעצר בית, ביום ראשון ( צילום: Flash90 )

מוקדם יותר היום השיבה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לב"גץ על נושא חקירת הפצ"רית.בתגובתה אין התייחסות לניגוד העניינים שיש לה לכאורה עם הפצ"רית וכן לא לטענות שהועלו כנגד פרקליט המדינה שלא יוכל לעסוק בחקירה מכיוון שהוא היה מעורב לכאורה בפיקוח על בדיקת ההדלפה.

"החלטת השר", כתבה היועמ"שית בתשובה המתפרסת על פני עשרות עמודים: "היא המשך ישיר של החלטתו מיום 1.11.25 בה הוא קבע, בחוסר סמכות, כי היועצת המשפטית לממשלה מנועה מלעסוק בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס "שדה תימן" וכי הוא מורה אותה – ואת כל הכפופים לה – "לחדול באופן מיידי מכל עיסוק בכל עניין הנוגע לחקירת פרשת שדה תימן וספיחיה, ומכל מעורבות בהליכי החקירה כאמור".

היועמ"שית קבעה בתשובתה: "אין תקדים להתערבות כזו של דרג פוליטי בבחירת תובע מסוים לתיק מסוים בחקירה פלילית מתנהלת. יש בכך כדי ליצור תקדים מסוכן הבא לשנות את פני ההליך הפלילי, עצמאותו ושוויוניותו. במדינת ישראל הגורמים המנהלים הליכים פליליים הם גורמי החקירה והתביעה המוסמכים, ולא חוקרים או תובעים הממונים אד הוק בהחלטה של דרג פוליטי לטיפול בתיק קונקרטי. לכן, עמדת המשיבים היא כי דין החלטת השר להתבטל".

היועמ"שית כאמור משתדלת לא לדבר על הפגמים שלה בחקירה ומציגה לבג"ץ מדוע ההתערבות פסולה: "מדובר בהתערבות פוליטית פסולה בחקירה פלילית מתנהלת באמצעות הכתבת זהותו של התובע בידי דרג פוליטי; ב. הפרה של כללי המשפט המינהלי הבסיסיים ביותר, ובהם החלטה על העברת סמכות מקום שאין סמכות שניתן להעבירה על-פי דין".

עוד היא מפרטת: "זו פעולה בניגוד לחוות דעת של הייעוץ המשפטי לממשלה; פעולה שהתקבלה על יסוד שיקולים זרים; ללא קיום חובת ההיוועצות הקבועה בחוק ותוך 'סימון המטרה מסביב לחץ'; סטייה מהחלטת עבר שהתקבלה באותו נושא ממש מאחורי 'מסך בערות', וזאת ללא כל הנמקה והתייחסות לכך; ג. ההחלטה בדבר הטלת תפקיד תובע שילווה חקירה פלילית, לרבות החלטות בסופה, על מי שמעצם הגדרתו כנציב תלונות הציבור על שופטים ימצא בסיטואציה חריפה של ניגוד עניינים מוסדי אל מול השופטים בערכאות הפליליות הנתונים לביקורת ו; וזאת בניגוד לדין הכללי ואף בניגוד להוראות מפורשות בחוק נציבות תלונות הציבור על שופטים".