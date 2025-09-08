ניצחון צרכני: מחיר הפיצוי הכבד על כל הודעת פרסומת שיווקית

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים קיבל בשבועות האחרונים תביעה שהגיש תושב העיר נגד חברת אלקטרה קמעונאות בע"מ, וחייב את החברה לשלם לו פיצוי של 4,300 שקל. הסיבה: משלוח חוזר ונשנה של הודעות פרסומיות לטלפון הנייד בניגוד לרצונו.

השופט רועי גרוסברגר, שדן בתיק, קבע כי נשלחו לתובע 19 הודעות פרסומת שונות במשך שמונה חודשים, וזאת אף על פי שביקש פעמיים להסירו מרשימת התפוצה. לטענתו, ההתנהלות גרמה לו טרחה ועוגמת נפש המצדיקה פיצוי משמעותי.

מנגד טענה אלקטרה כי ההודעות נשלחו משום שהתובע רכש מוצר באחד מסניפי הרשת ונרשם לרשימת הדיוור באמצעות טופס מתאים. עוד ציינה החברה כי הודעת ההסרה הראשונה לא נקלטה, ורק השנייה הובילה להסרתו – כחודש לאחר מכן.

במהלך הדיון הודתה אלקטרה שאין מחלוקת על עצם משלוח ההודעות, אך טענה כי הקשר המסחרי הראשוני עם התובע מצדיק הפחתת הפיצוי.

השופט גרוסברגר דחה את הדרישה לפיצוי מירבי של 19 אלף שקל, וציין כי אין מדובר במקרה חמור או קיצוני. עם זאת, הוא הדגיש את חשיבות סעיף 30א לחוק התקשורת, שנועד להרתיע מפרסמים משימוש לרעה בהודעות שיווקיות ללא הסכמה מפורשת.

בסופו של דבר, פסק בית המשפט פיצוי של 200 שקל עבור כל הודעה – סך הכול 3,800 שקל – בתוספת 500 שקל הוצאות משפט. אלקטרה חויבה לשלם לתובע 4,300 שקל בסך הכול.