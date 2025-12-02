לפני כשבועיים הוגשה תלונה בתחנת המשטרה לב הבירה על ידי אמו של ילד בן 9, שסיפרה כי ימים ספורים קודם לכך, שהה בנה בבית עסק לשירותי מחשב ואינטרנט, שם ביקש לצלם מסמך.

לאחר שהילד התקשה לצלם לבד, הוא ביקש עזרה מאדם שישב שם, אלא שעל פי החשד החל אותו חשוד ניצל את הבקשה התמימה של הילד כדי לבצע בו מעשים חמורים.

הילד בן התשע התעשת במהרה ונס מהמקום חזרה לביתו, שם סיפר לאמו על שארע.

בעקבות תלונתה ובמסגרת חקירה שהחלה בתחנת לב הבירה, בוצעו מגוון פעולות חקירתיות ומודיעיניות במטרה לחשוף את זהותו של החשוד במעשה, ואף הוצא צו מעצר כנגד החשוד בבית המשפט.

בבדיקת רכב בעיר החרדית: זה מה שהשוטרים גילו במושב האחורי קובי רוזן | 01.12.25

ביום רביעי האחרון, כעשרה ימים לאחר הגשת התלונה, אותר החשוד, גבר בן 31, על ידי השוטר הקהילתי בקהילה החרדית מתחנת לב הבירה והוא נעצר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא.

למחרת, הובא החשוד בפני ביהמ"ש שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו במספר ימים תוך שהטיל איסור פרסום על זהותו של החשוד.

בתום ימי מעצר אלו, ולצורך המשך החקירה בעניינו, הובא החשוד בשנית בפני ביהמ"ש השלום, אך בתום דיון, הורה ביהמ"ש על שחרורו בתנאים מגבילים, ונקבע כי לנוכח פגיעה צפויה בחשוד מפרסום שמו, בקשת המשטרה לפרסם את שמו וזהותו לטובת ניסיונות איתור קורבנות נוספים, נדחית.

בשל חומרת המקרה המיוחס לחשוד וממצאי החקירה שנאספו בידי חוקרי תחנת לב הבירה, הגישה המשטרה ערר על ההחלטה לשחררו, ונערך דיון בעניין זה בביהמ"ש המחוזי עוד באותו היום. בתום דיון ערר זה, קבע ביהמ"ש המחוזי כי מצא מקום לקבל את ערר המשטרה האמור, והורה על הארכת מעצרו ביממה נוספת.

אמש (שני), הובא החשוד שוב בפני ביהמ"ש השלום לטובת הארכת מעצרו, תוך שהוגשה הצהרת תובע מטעם גורמי התביעה על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

אלא שבתום הדיון, החליט שוב ביהמ"ש השלום על שחרורו של החשוד בתנאים מגבילים, תוך שציין כי "יש מסוכנות במעשים ובעבירות המיוחסים למשיב, במידה שיש בה כדי להצדיק את הארכת המעצר כמבוקש...", אולם בהחלטתו הורה לשחררו בתנאים.

גם במקרה זה, מצאה המשטרה כי בשל מסוכנות מעשיו, כפי שאף ציין בית המשפט בדיון, ומבלי שניתן משקל לעברו הרלוונטי של החשוד - עבירה דומה משנת 2015, ושיקולים נוספים, כי נכון להגיש ערר לבימ"ש מחוזי.

בתום הדיון, הפך בשנית ביהמ"ש המחוזי את החלטת בימ"ש השלום, תוך שציין בהחלטתו כי "לאחר שנתתי דעתי למכלול הנסיבות ועמדות הצדדים, לא ראיתי מנוס מלקבל את הערר ולהאריך את מעצר המשיב...", והורה על הארכת מעצרו ב-3 ימים נוספים, עד לתאריך 3.12, לטובת הכנתו והגשתו של כתב האישום נגדו.