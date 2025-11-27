השופט החליט: מרדכי דוד יורחק מגיא פלג "לשני מטרים בלבד"

אחרי הסערה: שופט בית משפט השלום בתל אביב החליט לדחות את בקשת גיא פלג, וקבע כי פעיל הימין מרדכי דוד יורחק ממנו בשני מטרים בלבד, ולא ב500 מטרים כפי שדרש פלג.

השופט דן בבקשת עיתונאי חדשות 12 להוציא צו הרחקה למניעת הטרדה מאיימת, לאחר שפלג טען כי הותקף על ידי דוד בהרצאה בעיר חריש.

לפני תקופה לא קצרה, כתב חדשות 12 גיא פלג תקף את ההפגנות נגדו, ליד ביתו ובמכוניתו, בימים האחרונים. במקביל נחקר במשטרה פעיל הימין מרדכי דוד, שתיעד עצמו מפגין מול פלג ועורר סערה סביבו.

פלג התייחס להשוואות בין ההפגנות נגדו ובין הפגנות השמאל ומפגיני קפלן נגד נבחרי ציבור מהימין. לדבריו, בתכניתו ברדיו 103FM, "זו מניפולציה שפלה. זה פופולרי היום להתנפל על בג"ץ, אבל בג"ץ הרבה מאוד פעמים עושה סדר, ובשורה של פסקי דין עמד על ההבדל הדרמטי בין הפגנה מול נבחר ציבור ובין עובד ציבור. ברור שמול נבחר ציבור הזכות להפגנה היא הרבה יותר גדולה ומשמעותית".

עוד אמר: "אסור לחדור למרחב הפרטי שלי, אסור להכניס לי טלפון לפנים - אסור להצמיד לי אותו באופן מאיים. כשנאמרו הדברים בנוכחות משטרה, מרדכי דוד היה צריך להעצר באותו הרגע - להגיד לאזרח 'אתה בכל מקום תלווה בשוטרים' זה איום".

הוא גם התייחס להשוואות שערכו בין ההפגנות נגדו ובין הפגנה נגד עמית סגל לפני תקופת מה בכניסה לאולפנים בנווה אילן. לדברי פלג, "עמית סגל היה במכונית שלו ובמקום היו מאבטחים, וסגל אחרי כמה דקות נכנס.

"אני הייתי בהרצאה ואחרי זה קצפו האנשים האלה באופן מאיימים ואמרו דברים מאיימים, ואחר כך קפצו מתוך החשיכה כשנסעתי בכביש, הפריעו לנסיעה שלי עד שהמשטרה הגיעה למקום".

דוד הוא פעיל ימין ויראלי ברשתות החברתיות. בתקופה האחרונה הוא נוהג לבצע חסימות בתל אביב ולהתעמת עם גורמי שמאל, בעודו מתעד את ההתרחשויות. לטענתו, הוא מבצע את החסימות "למען הדמוקרטיה". הוא משווה זאת לחסימות הכבישים בתקופת הפגנות קפלן. רק הפעם של צד אחד מול הצד השני.