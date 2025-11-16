כתב חדשות 12 גיא פלג תקף היום (ראשון) את ההפגנות נגדו, ליד ביתו ובמכוניתו, בימים האחרונים. במקביל היום נחקר במשטרה פעיל הימין מרדכי דוד, שתיעד עצמו מפגין מול פלג ועורר סערה סביבו.

פלג התייחס להשוואות בין ההפגנות נגדו ובין הפגנות השמאל ומפגיני קפלן נגד נבחרי ציבור מהימין. לדבריו, בתכניתו ברדיו 103FM, "זו מניפולציה שפלה. זה פופולרי היום להתנפל על בג"ץ, אבל בג"ץ הרבה מאוד פעמים עושה סדר, ובשורה של פסקי דין עמד על ההבדל הדרמטי בין הפגנה מול נבחר ציבור ובין עובד ציבור. ברור שמול נבחר ציבור הזכות להפגנה היא הרבה יותר גדולה ומשמעותית".

עוד אמר: "אסור לחדור למרחב הפרטי שלי, אסור להכניס לי טלפון לפנים - אסור להצמיד לי אותו באופן מאיים. כשנאמרו הדברים בנוכחות משטרה, מרדכי דוד היה צריך להעצר באותו הרגע - להגיד לאזרח 'אתה בכל מקום תלווה בשוטרים' זה איום".

הוא גם התייחס להשוואות שערכו בין ההפגנות נגדו ובין הפגנה נגד עמית סגל לפני תקופת מה בכניסה לאולפנים בנווה אילן. לדברי פלג, "עמית סגל היה במכונית שלו ובמקום היו מאבטחים, וסגל אחרי כמה דקות נכנס.

"אני הייתי בהרצאה ואחרי זה קצפו האנשים האלה באופן מאיימים ואמרו דברים מאיימים, ואחר כך קפצו מתוך החשיכה כשנסעתי בכביש, הפריעו לנסיעה שלי עד שהמשטרה הגיעה למקום".

בשבוע שעבר הוגשה תלונה נגד פעיל הימין מרדכי דוד, ובעקבותיה זומן היום לחקירה. התלונה הוגשה לאחר שדוד חסם במשך דקות ארוכות את רכבו של פלג בשעת לילה, לאחר הרצאה שמסר האחרון בתל אביב. מוקדם יותר הטיח בו ביקורת חמורה בתוך האולם שבו נערכה ההרצאה.

דוד הוא פעיל ימין ויראלי ברשתות החברתיות. בתקופה האחרונה הוא נוהג לבצע חסימות בתל אביב ולהתעמת עם גורמי שמאל, בעודו מתעד את ההתרחשויות. לטענתו, הוא מבצע את החסימות "למען הדמוקרטיה". הוא משווה זאת לחסימות הכבישים בתקופת הפגנות קפלן. רק הפעם של צד אחד מול הצד השני.

בחדשות 12 ביקרו בחריפות את מה שכינו "אלימות" נגד פלג. מחברת החדשות נמסר כי "האלימות כלפי פלג, מבכירי העיתונאים בישראל, חצתה קו אדום והיא נורת אזהרה אדומה ומדאיגה. אמש תקפו מספר צעירים את פלג, איימו עליו וחסמו את דרכו בשעה שהיה במכוניתו.

"הבוקר נתלה בבני ברק שלט חוצות מסית הקורא להשליך לכלא עיתונאי במדינה דמוקרטית. חברת החדשות גאה בגיא פלג, עיתונאי שהאמת היא נר לרגליו ובעשייתו חשף מחדלים ושחיתויות וכל עשייתו היא למען הציבור. האלימות לא תרפה את ידי פלג ואת ידי עיתונאי חדשות 12 מלהמשיך בעבודתם ללא מורא וללא משוא פנים בשליחותם למען הציבור".