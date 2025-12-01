כיכר השבת
משפט ראש הממשלה

ברקע פרשת החנינה: נתניהו חוזר לדוכן העדים - חקירה נגדית בתיק 4000 

ראש הממשלה נתניהו מעיד היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת החקירה הנגדית בתיק 4000, פרשת בזק-וואלה | סנגורו עמית חדד הודיע על הסכמה לביטול הדיון מחר תמורת הארכת הדיון ביום רביעי (חוק ומשפט)

נתניהו במשפטו (צילום: חשבון ה X של אורלי בר-לב, באדיבות)

נמשכת הסאגה משפטית בבית המשפט המחוזי בתל אביב: ראש הממשלה בנימין נתניהו החל הבוקר (שני) להעיד במסגרת החקירה הנגדית שמנהלת הפרקליטות נגדו, ברקע בקשת החנינה שהוגשה לנשיא המדינה.

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, אישר בפתח הדיון כי הושגה הסכמה עם התביעה לביטול יום עדות מחר, בתמורה להארכת הדיון ביום רביעי עד שעות אחר הצהריים.

במסגרת החקירה הנגדית, נתניהו נשאל על בהם הוא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. התובעת יהודית תירוש צפויה להתמקד ולעמת את ראש הממשלה עם עובדות כתב האישום בתיק 4000, המכונה "פרשת בזק-וואלה", הנחשב לחמור ביותר מבין התיקים.

המתח בין התפקיד למשפט

על פי האישומים, בתיק 4000 נתניהו העניק הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים לבעלי אתר "וואלה" לשעבר, שאול אלוביץ'. בתמורה, על פי הנטען, פעל אלוביץ' להטות את הסיקור באתר.

אף שנתניהו הצהיר כי יוכל לנהל את המשפט במקביל להיותו ראש ממשלה, לאורך הדרך הוא ביקש לבטל ולקצר ימי עדות רבים בשל אילוצים הקשורים בתפקידו. גם הדיון הנוכחי קוצר באופן משמעותי לבקשתו בשל "פגישה מדינית" – במקום שש שעות וחצי, העדות תיארך שלוש שעות בלבד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר