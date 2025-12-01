נמשכת הסאגה משפטית בבית המשפט המחוזי בתל אביב: ראש הממשלה בנימין נתניהו החל הבוקר (שני) להעיד במסגרת החקירה הנגדית שמנהלת הפרקליטות נגדו, ברקע בקשת החנינה שהוגשה לנשיא המדינה.

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, אישר בפתח הדיון כי הושגה הסכמה עם התביעה לביטול יום עדות מחר, בתמורה להארכת הדיון ביום רביעי עד שעות אחר הצהריים.

במסגרת החקירה הנגדית, נתניהו נשאל על תיקי האלפים בהם הוא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. התובעת יהודית תירוש צפויה להתמקד ולעמת את ראש הממשלה עם עובדות כתב האישום בתיק 4000, המכונה "פרשת בזק-וואלה", הנחשב לחמור ביותר מבין התיקים.

המתח בין התפקיד למשפט

על פי האישומים, בתיק 4000 נתניהו העניק הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים לבעלי אתר "וואלה" לשעבר, שאול אלוביץ'. בתמורה, על פי הנטען, פעל אלוביץ' להטות את הסיקור באתר.

אף שנתניהו הצהיר כי יוכל לנהל את המשפט במקביל להיותו ראש ממשלה, לאורך הדרך הוא ביקש לבטל ולקצר ימי עדות רבים בשל אילוצים הקשורים בתפקידו. גם הדיון הנוכחי קוצר באופן משמעותי לבקשתו בשל "פגישה מדינית" – במקום שש שעות וחצי, העדות תיארך שלוש שעות בלבד.