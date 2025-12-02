דיון סוער במיוחד התנהל היום (שני) בבית משפט השלום, סביב תביעת לשון הרע שהגיש הסופר והעיתונאי ג'קי לוי נגד פרופסור נדב שנרב, על סך 150,000 שקלים.

התביעה הוגשה לאחר שלוי כונה על ידי הנתבע, בשיח המקוון, "סייען חמאס על מלא".

הדיון התקיים בפני השופט רז נבון, אשר ניסה לאפשר מרחב שיח פתוח ומכבד. אולם, חומרת הדברים והמתח הרב סביב הנושא הציבורי הנפיץ הובילו לעימותים מילוליים קשים בין הצדדים, שהקשו על השופט להתקדם לעבר מסלול דיוני ברור.

סייען או מטאפורה? הטענות ההפוכות

נועם דן רעייתו של העיתונאי והסופר ג'קי לוי, היא בת-משפחה של חטופים שנלקחו לעזה על-ידי חמאס, ובני משפחה נוספים שלה נרצחו בטבח ה-7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה, פעלו לוי ודן במאבק הציבורי להשבת החטופים.

בנוסף, פעילותם הציבורית של השניים עוררה עימותים נוספים:לאחר שדן הוכתה על ידי שוטרים באחת ההפגנות שבהן השתתפה, פרסם לוי פוסט נוקב בפייסבוק שבו מחה נגד האלימות המשטרתית.

בין היתר כתב לוי: "נועם דן הוכתה באלימות משטרתית קשה, כי רוח השר ששרתה במקום חפצה בכך".

הרקע הרגיש הזה מדגיש את חומרת הכינוי "סייעני חמאס", אותו כתב נדב שנרב בתגובה לדברי לוי.

לפי כתב התביעה, לוי ודן טוענים כי ייחוס תואר כה חמור גרם לפגיעה ממשית בשמם הטוב.

מנגד, פרופ' שנרב טוען כי קו ההגנה שלו כפול:

מטאפורה ולא עובדה: שנרב טען כי אמנם השתמש ב"מטאפורה חריפה" כלפי השניים, אך איש לא יכול להבין שהתכוון כי הם אכן מסייעים לחמאס באופן לוגיסטי או מבצעי.

לא איום פיזי: פרופ' שנרב הדגיש כי הוא לא קרא להפעיל נגדם אלימות פיזית, וכי כוונתו לא הייתה לעורר פגיעה פיסית כלשהי.

אין פשרה – הולכים להוכחות

חרף מאמציו של השופט להוביל את הצדדים לפשרה שתייתר את הצורך בדיון ארוך, סנגורו של ג'קי לוי התעקש לקדם הליך הוכחות מלא בתיק. לטענת ההגנה, לנוכח חומרת ההתבטאויות אין מקום לפתרון מרוכך.

דרישתו האיתנה של סנגור לוי הובילה לפתיחה מיידית של הליך תיאום מועדים. לאחר שהתברר כי הצדדים אינם מתקרבים לעמדות משותפות, קבע השופט לבסוף את יום ההוכחות לאמצע פברואר 2026.

לפי דיווח של העיתונאי שלמה בוצ'צ'ו, לצד ההערכה לסבלנותו של השופט נבון, שחתר לאורך כל הדרך להסכמה, נותרה באולם תחושה כי נדרשה גישה נוקשה יותר כדי למנוע את המשך ההתדיינות בתיק הטעון הזה, שיגיע לבסוף לשלב שבו יצטרכו הצדדים להוכיח את טענותיהם באופן מלא.