"הירושלמים יוכלו להגן על עצמם": מהפכת הנשק בשכונות החרדיות

מהפכה דרמטית בנושא החימוש האזרחי מגיעה הבוקר (שני) לשכונות החרדיות בירושלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע על הרחבת קריטריון "מקום מגורים" לכל השכונות היהודיות בעיר הבירה, צעד שיאפשר לעשרות אלפי תושבים חרדים להנפיק רישיון נשק אישי ללא תלות בשירות צבאי.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שאברכים ותושבי השכונות החרדיות, שרבים מהם לא השלימו שירות צבאי, יוכלו מעתה לקבל אישור לנשיאת נשק על בסיס מקום מגוריהם בלבד. זהו שינוי תפיסתי משמעותי שמסיר חסמים בירוקרטיים של שנים ומאפשר הגנה עצמית בלב הריכוזים החרדיים הצפופים. "נשק בידיים הנכונות מציל חיים", הצהיר השר בן גביר בהודעתו, "דווקא בצל המלחמה והרמדאן, לכל יהודי בירושלים יש זכות בסיסית להגן על משפחתו. ראינו את גבורת האזרחים בפיגועים - מי שיש לו נשק, מונע אסון". דבריו מתייחסים למקרים רבים בהם אזרחים חמושים סיכלו פיגועים תוך שניות ספורות, כפי שנראה באירועים האחרונים בהם אזרחים הפגינו אומץ לב יוצא דופן.

רבע מיליון חמושים חדשים ברחבי הארץ

המהלך בירושלים מהווה חוליה נוספת בשרשרת הרחבת מעגל היישובים הזכאים שמוביל השר בן גביר יחד עם המשטרה במהלך השנה האחרונה. המדיניות החדשה כבר חוללה מהפכה בערים רבות ברחבי המדינה, ביניהן אשקלון, טבריה, קריית גת ואשדוד. בערים אלו, תושבים רבים - ובהם אלפים מהמגזר החרדי שלא השלימו שירות צבאי - קיבלו אישור להנפקת רישיון נשק על סמך מקום מגוריהם בלבד.

על פי נתוני המשרד לביטחון לאומי, מאז תחילת הרפורמה התחמשו למעלה מ-240,000 אזרחים ברחבי הארץ. המהפכה לא פסחה גם על הנשים מכל המגזרים, כאשר נרשמה עלייה משמעותית בבקשות של נשים להצטייד בנשק להגנה עצמית. המשרד מציין בסיפוק כי הימצאות נשק במרחב הציבורי הוכחה כגורם המכריע בנטרול מחבלים תוך שניות בודדות.

מהשטח: "זכות בסיסית להגנה עצמית"

המהלך מגיע בעיצומה של תקופה מתוחה במיוחד בירושלים, עם כניסת חודש הרמדאן ועלייה בדיווחי ביטחון על כוונות פיגוע. השילוב בין המצב הביטחוני לבין הצפיפות בשכונות החרדיות הופך את האפשרות להגנה עצמית לצורך קיומי עבור רבים מהתושבים.

יצוין כי המדיניה עוררה ביקורת מצד גורמים שונים, כאשר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פועלת נגד השר בן גביר בנושאים שונים. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי השר ימשיך לכהן בתפקידו ולקדם את מדיניותו.

השלכות על המגזר החרדי

במקביל, המשרד לביטחון לאומי מדגיש כי כל מבקש רישיון יידרש לעבור את כל ההליכים הנדרשים, לרבות בדיקות רקע, אימונים והכשרה מתאימה. "אנחנו לא מחלקים נשק בחינם", הבהיר גורם במשרד, "כל מי שמקבל רישיון עובר תהליך מקיף ומקצועי שמבטיח שהוא יודע להשתמש בנשק באופן אחראי".