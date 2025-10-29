לאחר עשור של שליטה בשוק הסייעניות הקוליות, Google משיקה בארה״ב את Gemini for Home – עוזרת קולית מתקדמת לבית החכם, שמבוססת על מודלים של בינה מלאכותית מהדור החדש. הגרסה החדשה מהווה את השדרוג המשמעותי ביותר מאז הופעת Google Assistant בשנת 2016, ומבטיחה לשלוט טוב יותר במגוון רחב של מכשירים ומערכות ביתיות, באמצעות שפה טבעית ומתקדמת.

המערכת החדשה מציגה שני מצבי הפעלה: הפעלה רגילה באמצעות הפקודה "Hey Google", ומצב שיחה בלתי פוסק – "Hey Google, let's chat" – המאפשר אינטראקציה טבעית וחלקה, מתן הוראות מורכבות ושאלות המשך, ללא צורך בהפעלת פקודה בכל משפט מחדש. לדוגמה, ניתן לבקש לכבות את כל האורות פרט למשרד, להגדיר טמפרטורה ולשלוט במערכת השמע הביתית, הכל בפקודה אחת. בנוסף, ניתן לעצור את תגובת העוזרת, להוסיף שאלות ביניים ולקיים שיחה בנושא מתכונים, לימודים או אירועי הבית.

בעדכון זה, Google מאמצת מודל עסקי דו-שלבי: הגרסה הבסיסית מוצעת בחינם לכל בעלי רמקולים ומסכי Nest שנרכשו בעשור האחרון, בעוד התכונות המתקדמות – כולל שיחות "Gemini Live", חיפוש היסטוריית מצלמות הבית ויצירה אוטומטית של תרחישים מורכבים – דורשות מנוי חודשי לגוגל Home Premium שמתחיל ב-10 דולרים. מנוי מתקדם, במחיר 20 דולרים, מעניק גם תיאורים אוטומטיים של אירועים במצלמות וחיפוש וידאו בשפה טבעית.

המהלך מניע את גוגל להתמודד ישירות מול אמזון Alexa, ששלטה בשוק במשך שנים. לפי החברה, Gemini היא "כמו אלפי מומחים שיושבים בסלון ומחכים לעזור", במטרה לבנות מערכת חכמה ומעמיקה יותר, שתציב את Google שוב בצמרת החדשנות הביתית. הרול-אאוט הראשון מתקיים בארה״ב בלבד, ובמהלך 2026 צפויה השקה גלובלית. כל המכשירים הביתיים של גוגל ונסט משנת 2016 ואילך תואמים לשדרוג, כך שנשמרת השקעתם של המשתמשים הוותיקים.developers.googleblog+2​

המערכת החדשה של Google צפויה להגדיר מחדש את הבית החכם עם שילוב AI עמוק, קישוריות טבעית ומודל מנוי מתקדם – תוך שהיא מאותגרת ישירות על ידי תחרות מתעצמת מצד אמזון ואפל.