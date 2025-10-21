הכירו את הדג ה"ערפדי" שחושף את סודות מערכת העצבים האנושית

הצד ימי ( צילום: NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory )

בפה השופע בשיניים חדות ולשון מחוספסת, הצמד ימי (Sea lamprey) נראה כאילו נשלף מסרט אימה תת-ימי. הדג, השייך למשפחת ה'צַמְדָּאִים', נצמד אל קורבנותיו, חודר את עורם וניזון מדמם ונוזליהם. אך בניגוד למוניטין המאיים שלו - המדע מגלה שבתוך גופו מסתתרים רמזים יקרי ערך להבנת מערכת העצבים האנושית. החוקרים שחוקרים את הדג הזה כבר מהמאה ה־19 גילו תופעה יוצאת דופן: תאי העצב בעמוד השדרה שלו מסוגלים להתחדש לאחר פגיעה. בעוד שבני אדם מאבדים לחלוטין את תפקוד מערכת העצבים לאחר חבלה דומה, הצמד ימי מסוגל לשוב ולשחות תוך זמן קצר. תכונה זו הפכה אותו למודל אידיאלי להבנת התחדשות תאי עצב - יעד מחקר מרכזי בניסיון למצוא טיפולים לנזקי חוט שדרה ולמחלות נוירולוגיות קשות.​

הצמד ימי ( צילום: Allan Harris )

יתרון נוסף שהפך את הדג הייחודי לכלי מדעי מוערך הוא גודלם העצום של הסינפסות - אזורי המפגש בין תאי העצב - המאפשרות למדענים לצפות בהן באופן ישיר ולבחון את פעילותן באיכות שלא מתאפשרת ביצורים אחרים. "הסינפסות כל כך גדולות שאפשר לראות ולמדוד אותן בקלות," הסבירה ד"ר ג’ניפר מורגן מהמכון הימי באוניברסיטת שיקגו.

על אף מראהו המאיים והשפעתו המזיקה על דגה מקומית באגמים ובנהרות שבהם פלש, הצמד ימי ממלא תפקיד לא צפוי - סיוע ללמידה על דרכי ריפוי לאלו שנפגעו בעמוד השדרה. היצור הקדום הזה הפך ממפלצת ביולוגית לדמות מפתח במחקר העוסק במה שהופך אותנו לבני אדם - המוח, מערכת העצבים והיכולת ללמוד, לזכור ולהחלים.