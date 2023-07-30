דג מעוגל-פה בשם צמד ימי, הידוע בפיו המצויד ביותר ממאה שיניים וביכולתו ה"ערפדית" למצוץ דם מדגים אחרים, מתגלה כבעל חשיבות מדעית אדירה | מחקרים חושפים כי דווקא היצור הפרימיטיבי הזה מאפשר למדענים להבין את מוחו ומערכת העצבים של האדם, ואולי גם כיצד ניתן לשקם פגיעות בעמוד השדרה (בעולם)
ניתוח משולב להסרת גידול מתוך מעטפות חוט השדרה הצווארי נערך לראשונה במרכז הרפואי שערי צדק בשיתוף פעולה פורה בין המחלקה הנוירוכירורגית ויחידת עמוד שדרה. בבית החולים מקווים כי עתה, לאחר הסרת הגידול, יוכל המטופל לשוב לשוק העבודה (בריאות)