הכירו את המוצר החכם החדש של אפל במחיר של 350 דולר

אפל ממשיכה לאותת על שינוי משמעותי במערך הייצור העולמי שלה, כאשר הודיעה שתשתף פעולה עם BYD הסינית ולא תייצר את המוצרים החכמים החדשים שלה בסין כהרגלה, אלא במפעלי החברה בוייטנאם. מדובר בצעד דרמטי עבור החברה שהיתה רגילה להוציא לשוק מוצרי דגל חדשים - כמו אייפון, אייפד ומק - אך ורק בייצור סיני ורק לאחר שהתבסס המוצר, הרחיבה את הפריסה למדינות נוספות.

מוצרי הבית החכם החדשים יכללו שלושה פריטים: מרכז בית דיגיטלי עם מסך 7 אינץ' במחיר כ-350 דולר, מצלמת אבטחה מתקדמת ורובוט שולחני עם מסך 9 אינץ' הצפוי לצאת בשנת 2027. המוצרים צפויים להגיע לשוק החל מהאביב הבא, כאשר דגם מרכז הבקרה מבוסס תוכנה חכמה ומספק זיהוי אוטומטי למשתמשים באמצעות FaceTime, לצד התאמה אוטומטית להעדפותיהם.

הבחירה בוייטנאם אינה מקרית - החברה כבר מרכיבה במדינה אייפדים, איירפודס, אפל וואטץ' ודגמי מק שונים, ו-BYD עצמה הופכת כעת לשותף ייצור מרכזי לאפל בתחומים מגוונים. שותפות זו תכלול הרכבה סופית, בדיקת איכות ואריזה של המוצרים החדשים, ובמקביל מתכננת אפל להגדיל את פרויקט ייצור האייפדים במדינה.

המעבר לוייטנאם נובע בחלקו מהמתח המסחרי הגובר בין ארה"ב לסין - הרווח הגיאופוליטי מעניק לאפל גמישות בשרשרת האספקה, אולם הייצוא לוושינגטון עדיין צפוי להתמודד עם מכסים גבוהים של 20%, דבר שעלול להשפיע על מחירי המוצרים בעתיד הקרוב.

ביחס למחיר, מרכז הבקרה של אפל - 350 דולר - גבוה משמעותית ממוצרים מקבילים של אמזון וגוגל, אולם אפל שואפת להדגיש את האיכות והממשק החכם. מפתחים המקורבים לתהליך פיתוח המוצר מציינים כי אפל פועלת באופן אינטנסיבי להוזיל את עלויות הייצור לדגמים העתידיים, בין השאר באמצעות שימוש במסכי LCD זולים שלא היו קיימים עד היום בסטנדרט של אפל.