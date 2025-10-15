חמישה נפצעו לפני זמן קצר (רביעי) באירוע ירי שהתרחש באמצע כביש 443, סמוך למבוא מודיעים. מדובר נכון לעכשיו על אירוע פלילי.
על פי עדכוני כוחות החירום וההצלה, יש כרגע חמישה בני אדם שנפצעו בעקבות הירי, שניים מהם באורח אנוש ושלושה באורח קשה.
היורה נסע על אופנוע ומשם ביצע את הירי, ההערכה כעת היא שמדובר באירוע פלילי ולא מדובר בניסיון פיגוע.
מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז מנהלים כעת סריקות אחר רוכב אופנוע שעל פי החשד ביצע ירי לעבר רכב סמוך לצומת גינתון. הרקע ככה"נ פלילי. הרקע והנסיבות בבדיקה.
מזק״א נמסר: "כביש 443, סמוך לצומת גינתון,אירוע ירי. במקום ארבעה נפגעים: 1 הרוג, צוותי מד״א מטפלים בשלושה נפגעים במצב קשה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי".
פרטים נוספים מיד
