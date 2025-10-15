כיכר השבת
סמוך למודיעין

דרמה בכביש 443: ירי באמצע הכביש - שניים נפצעו אנוש ושלושה קשה

למרות החשש הראשוני שמדובר בפח"ע, ככל הנראה מדובר על אירוע פלילי: לפני דקות ספורות התבצע ירי בכביש 443 וכוחות ההצלה והחירום מדווחים על חמישה פצועים במקום (חדשות בארץ)

כיכר השבת
זירת הירי (צילומסך)

חמישה נפצעו לפני זמן קצר (רביעי) באירוע ירי שהתרחש באמצע כביש 443, סמוך למבוא מודיעים. מדובר נכון לעכשיו על אירוע פלילי.

על פי עדכוני כוחות החירום וההצלה, יש כרגע חמישה בני אדם שנפצעו בעקבות הירי, שניים מהם באורח אנוש ושלושה באורח קשה.

היורה נסע על אופנוע ומשם ביצע את הירי, ההערכה כעת היא שמדובר באירוע פלילי ולא מדובר בניסיון פיגוע.

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז מנהלים כעת סריקות אחר רוכב אופנוע שעל פי החשד ביצע ירי לעבר רכב סמוך לצומת גינתון. הרקע ככה"נ פלילי. הרקע והנסיבות בבדיקה.

מזק״א נמסר: "כביש 443, סמוך לצומת גינתון,אירוע ירי. במקום ארבעה נפגעים: 1 הרוג, צוותי מד״א מטפלים בשלושה נפגעים במצב קשה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי".

פרטים נוספים מיד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר