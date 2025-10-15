סמוך למודיעין דרמה בכביש 443: ירי באמצע הכביש - שניים נפצעו אנוש ושלושה קשה למרות החשש הראשוני שמדובר בפח"ע, ככל הנראה מדובר על אירוע פלילי: לפני דקות ספורות התבצע ירי בכביש 443 וכוחות ההצלה והחירום מדווחים על חמישה פצועים במקום (חדשות בארץ)

