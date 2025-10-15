קודי בלמר, בן 38, הורשע ונידון למאסר ארוך בארה"ב לאחר שהודה במעשה הצתת ביתו של מושל פנסילבניה היהודי, ג'וש שפירו, בחודש אפריל.

על פי משרד התובע של מחוז דופין, בלאמר הודה בניסיון לרצח, הצתה חמורה, 22 אישומי הצתה נוספים, פריצה ועבירות נוספות. במסגרת הסדר טיעון נגזר עליו עונש של 25 עד 50 שנות מאסר במדינה. המשמעות היא כי הוא יוכל לבקש שחרור רק לאחר 25 שנים בכלא.

החקירה העלתה כי בלאמר פרץ לשטח בית המושל בהאריסבורג ב-13 באפריל, ליל יום טוב שני של חג הפסח, והצית את הבית באמצעות בקבוקי מולוטוב.

לפי כתב האישום שנחשף, המשפחה הייתה בבית בזמן האירוע. הווידאו שנחשף על ידי משרד התובע מציג את בלאמר מטפס על גדר הנכס, מתקרב לבית ושובר חלון באמצעות פטיש, ולאחר מכן זורק בקבוק מולוטוב פנימה, דבר שגרם לשריפה ראשונה.

בהמשך נראה בלאמר שוב שובר חלון נוסף ונכנס לבית, שם ניסה לפגוע בדלתות, כולל דלת חדרי השינה של המשפחה והאורחים, אך לא הצליח לפרוץ. לפני שעזב את המקום, הוא הצית אש נוספת באזור חדר האוכל. על פי התביעה, הנזק לבית היה משמעותי.

בבית שהוצת שהו באותה עת המושל היהודי ג'וש שפירו, רעייתו לורי, שלושת ילדיהם, כ-15 אורחים נוספים ושני שוטרי מדינת פנסילבניה. כולם פונו בשלום מהבית. המושל אמר במסיבת עיתונאים כי קשה לו לדבר על "ניסיון רצח" כאשר מדובר בחייו שלו, וכי המעשה הקשה גם את חייו האישיים ואת ההסבר לילדיו על האירוע.

כ־12 שעות לאחר ההצתה, בלאמר מסר עצמו לשוטרים והודה כי נושא עוינות כלפי המושל. במסגרת חקירתו, ציין כי אילו היה פוגש את שפירו, היה מכה אותו בפטיש. לדבריו, הוא "כעס" על עמדות המושל בנוגע למלחמה בעזה. משרד התובע ציין כי שפירו גינה בעבר את עליית האנטישמיות בארצות הברית בעקבות טבח ה-7.10, ובמיוחד במחאות שתמכו בפלסטינים.

התקיפה זעזעה את הציבור והביאה לגינוי פוליטי רחב משני צדי המפה הפוליטית. המושל קרא לאמריקאים שלא להתרגל לאלימות פוליטית וציין כי עד המקרה, הסיכון היה נראה תיאורטי בלבד, אך הפעם הוא הפך למציאות.

צפו בתיעוד שפרסמה התביעה.