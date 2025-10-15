עשרות נהרגו ונעדרו במקסיקו בימים האחרונים בעקבות גשמים כבדים במיוחד שפקדו את המדינה בשבוע האחרון.

הממשלה הודיעה כי לפחות 64 בני אדם נהרגו ו-65 נוספים מוגדרים נעדרים לאחר שסופה טרופית גרמה להצפות ולמפולות בוץ ברחבי מחוזות במרכז המדינה ובאזורים הגובלים במפרץ מקסיקו.

הגשמים הכבדים, שהגיעו בסוף עונת המשקעים, הוסיפו עומס על קרקעות ורמות מים שכבר היו רוויות במשך חודשים, בזמן ששירותי החיזוי עסקו במעקב אחר שני הוריקנים וסופות טרופיות שהתפתחו בחוף האוקיינוס השקט.

הנשיאה קלאודיה שיינבאום אמרה כי עוצמת המשקעים הפתיעה את הרשויות. "הגשם הזה היה חזק הרבה מעבר לציפיות", אמרה לעיתונאים והוסיפה כי יותר ממאה אלף בתים נפגעו. לדבריה, הממשלה תפנה משאבים לשיקום ותתאם עם משרד האוצר תכנית סיוע לנפגעים, לצד ביקור באזורים שספגו את הנזק החמור ביותר.

מזכיר הצי ריימונדו מוראלס הסביר כי השילוב בין חזיתות אוויר חמות וקרות גרם להצפות חריגות במיוחד. לדבריו, הנהרות כבר היו מלאים עד גדותיהם וההרים נחלשו מהגשמים המתמשכים, דבר שהגביר את הסיכון למפולות ולקריסות קרקע.

מנהלת ההגנה האזרחית הלאומית, לורה ולסקז, מסרה כי שתי המדינות שנפגעו באופן הקשה ביותר הן הידלגו ווראקרוס. בוראקרוס נהרגו 29 בני אדם ו־18 נוספים נעדרים, ובהידלגו דווח על 21 הרוגים ו־43 נעדרים. בנוסף לכך, תשתיות רבות קרסו, גשרים נהרסו ורחובות כוסו בבוץ כבד.

בסרטונים שפורסמו מהשטח נראים כוחות חילוץ מתקדמים במים עמוקים כדי להגיע לתושבים שנותרו מבודדים ולהעביר אספקה לאזורים שנפגעו. אלפי אנשי ביטחון, צבא והצלה גויסו לפינוי תושבים, ניקוי פסולת והשבת השירותים הבסיסיים.

זרם החשמל, שנותק במאות יישובים בחמש מדינות שונות, חזר ברובו לפעילות. הרשויות הודיעו כי כעת הן מתמקדות גם במניעת התפרצות מחלות כמו דנגי, המתפשטות באזורים מוצפים שבהם מתרבים יתושים.

לדברי הנשיאה שיינבאום, מוקדי הסיוע יישארו פתוחים כל עוד יהיה צורך. "העדיפות שלנו היא להציל חיים, להשיב את הסדר ולתת תקווה למשפחות שאיבדו הכול", אמרה.