כפי שדווח בהרחבה, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ דרש אמש כי חמאס יתפרק מנשקו, אחרי שהארגון חזר למעשי אכיפה ברצועת עזה, כולל פעולות נגד מי שהוא מכנה "ממונים על שיתוף פעולה".

טראמפ אמר לכתבים ביום שלישי, כי אם חמאס לא יתפרק מנשקו בתוך "תקופה סבירה", "אנחנו נפעל בכוח כדי לפרוק אותם מנשקם". למרות האמור, נשיא ארה"ב לא ציין מועד צפוי לכך, והצהרות רשמיות ולא-רשמיות מטעם חמאס ופלגים אחרים הבהירו: זה לא הולך לקרות.

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע סרטונים שהופצו ברשת מאז תחילת הפסקת האש בתיווך אמריקאי בשבוע שעבר, המראים הוצאות להורג פומביות והצגות כוח של לוחמי חמאס בעזה. אחד הסרטונים, שאומת על ידי רשת BBC במיקום במרכז העיר עזה, מתעד הוצאה להורג כחלק ממדיניות חמאס למיגור "חוסר סדר" ברצועה.

סרטונים נוספים מראים מחבלים עם סמלי כוח הביטחון הפנימי של חמאס משוטטים ברחובות ואחרים עם מסכות יורים על אנשים בלתי חמושים.

אנליסטים ציינו כי הצגת הכוח נועדה גם להתמודד עם משפחות חמושות שמתמודדות עם חמאס על השליטה ברצועה בשנים האחרונות. חלק מהקבוצות, כמו משפחת דורמוש, היו מעורבות בהברחות לאורך הגבול עם ישראל, והעימותים האחרונים הותירו יותר מ-50 הרוגים, כולל 12 מחבלי חמאס.

ישראל, כך נמסר בעבר, סיפקה נשק לקבוצות חמושות אחרות ברצועה. אחד מיחידות הביטחון הפנימי של חמאס התחייב לאחרונה "להשמיד כנופיות ומיליציות" שהוא מאשים ב"שיתוף פעולה עם האויב הציוני".

סרטון שעלה ברשת ביום שני מתעד הוצאה להורג של שמונה גברים בשכונת זיתון במרכז העיר עזה, שהייתה מוקד למתקפה קרקעית ישראלית בשבועות האחרונים, אך חזרה לשליטת חמאס לאחר נסיגת הצבא הישראלי.

המחבלים, שאגב עדיין מכונים ב-BBC כ"לוחמים", חלקם עם קסדות וסרטי חמאס, סדרו את הגברים מול קהל שכלל לפחות ילד אחד. לאחר כפיית הגברים לכריעה, נשמעו קריאות מהקהל "בוגד" או "סוכן". הלוחמים ירו בגברים, שקרסו על הקרקע, ואז ירו באוויר וקראו "תחי חטיבת אל־קאסם" – הזרוע הצבאית של חמאס.

סרטון נוסף מראה לוחמים מזוקנים ומזוינים מכריחים אדם לכרוע בעיר זיתון ולאחר מכן יורים ברגלו. מיד לאחר מכן נשמעו יריות נוספות, שככל הנראה נועדו לגמור את המלאכה.

לאחר האירוע, מספר מחבלים חמושים שמרו על הפצוע והרחיקו את הצופים.

תושבים פלסטינים שהיו מעורבים בגורמים מקומיים הביעו פחד מההוצאות להורג הפומביות. עורך דין מעזה אמר ל-BBC: "למה אנשים מריעים לאנרכיה? אדם עם מסכה הורג אדם אחר בלי כל ראיה, בלי חקירה, בלי בית משפט, אפילו בלי תקופת ערעור. מה זה אם לא חוסר חוק?" פעיל נוסף ממרכז רצועת עזה הוסיף: "אי אפשר לתקן טעות אחת עם אחרת. הוצאות להורג ללא משפט הוגן הן פשע. מי שידריך את עמנו."

במקביל, יחידות הביטחון הפנימי של חמאס פרסו כוחות ברחבי העיר עזה כהצגת כוח. שני לוחמים עם סמלי היחידה ונשק חם נראו בכמה תמונות במרכז העיר, עומדים בצומת מרכזי ליד גדר עץ. פעולות דומות כללו גם מצעדים של חמושים עם רובים בשוק בשכונת זיתון, ואחריהם קבוצת אנשים הנופפת בדגל פלסטין.

פרופסור פוואז גרג'ס מאוניברסיטת לונדון אמר לתכנית Today של BBC: "חמאס מנסה למנוע אנרכיה באמצעות הכוחות שלו ולבסס את שליטתו. באזורים שבהם יש שליטה, הם יכולים להשמיד כנופיות, משפחות חמושות ולוחמים בלתי מורשים כי הכוחות שלהם מיומנים ומנוסים יותר".

אנליסטים ציינו כי חילופי הכוח ברצועה נתנו למשפחות החמושות הזדמנות להתחזק. פרופסור יניב וולר מאוניברסיטת קנט אמר: "התמוטטות מוסדות חברתיים מגבירה את הפופולריות של המשפחות, המשמשות כרשת חברתית. חלק מהמשפחות קיבלו נשק ותמיכה מצה״ל לשמש כשליחים נגד חמאס". חלק מהמיליציות פועלות גם באזורים שבשליטת צה״ל.

באשר לתגובה של טראמפ, הנשיא אמר כי פעולות חמאס במסגרת הפסקת האש לא סותרות את ההסכם: "חמאס רוצה לעצור את הבעיות והם היו פתוחים לכך, ואנחנו נתנו להם אישור לתקופה מסוימת. יש כמעט שני מיליון אנשים שחוזרים לבניינים שנהרסו, והרבה דברים רעים יכולים לקרות. אנחנו רוצים שיהיה בטוח".

פרופסור גרג'ס הוסיף כי לארה״ב ולבעלות בריתה אין ברירה אלא לאפשר לחמאס להראות כוח אם הפסקת האש אמורה להיות אפקטיבית: "בלי ביטחון אי אפשר לספק סיוע. בלי ביטחון אי אפשר באמת לחיות. האמריקאים מבינים שהכוח היחיד הוא חמאס, וזה האירוניה."