כיכר השבת
חריקות בהסכם?

טראמפ: "נפרק את חמאס מנשקו, זה יהיה אלים, אני לא משחק משחקים"

נשיא ארצות הברית התייחס בשיחה עם עיתונאים להפרת ההסכם מצד חמאס ולהתקדמות השלב השני של העסקה. לדבריו, ארגון הטרור יתפרק מנשקו - "ולא, אנחנו נפרק אותם מנשקם" (מדיני)

11תגובות
(צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ)

הלחימה בעזה תחזור? נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) להתקדמות העסקה בעזה ולפירוק מנשקו - והבהיר כי הדבר יתרחש בטוב או ברע.

"אמרנו להם להתפרק מנשקם", אמר לעיתונאים, "ואם הם לא יעשו זאת - אנחנו נדאג לכך שהם יתפרקו מנשקם".

הנשיא הוסיף, שבמקרה כזה, "זה יהיה מהיר ואלים". עוד אמר כי דיבר עם חמאס ואמר להם שהם יתפרקו, הם השיבו שכן.

הוא התייחס גם כן לאי החזרת כל גופות החטופים החללים ואמר כי חאס טוען שאין בידיהם כל הגופות. "זה בעייתי מאוד", אמר טראמפ. "כי אנחנו רוצים בחזרה את כל הגופות".

כשנשאל על הטיהורים שחמאס מבצע בעזה - החיסולים נגד יריביו - השיב טראמפ שהדבר איננו מפריע לו.

הבוקר צייץ טראמפ ברשת החברתית שלו ציוץ קצר שבו "סיכם" את ביקורו באזור. הוא פרסם את הציוץ הבוקר, לאחר שגם עזב את מצרים - שם התקיימה הפסגה הערבית בהשתתפותו ובהיעדרות נתניהו, שהודיע בערב החג שלא יגיע.

"השגנו הרבה מאוד בישראל ובמצרים", כתב טראמפ. "הייתה עבודה רבה אבל לא הייתי עושה את זה אחרת, זו הייתה חוויה חד פעמית".

הוא הוסיף כי כל המדינות "שלחמו כה הרבה זמן, יפעלו כעת יחד כדי להשלם את המשימה. עזה היא רק חלק, הדבר הגדול הוא שלום במזרח התיכון". בכך רמז שוב לעתיד האזור כפי שהוא רואה אותו, רמז שגם השמיע בנאומו בכנסת, הכולל הסכמי שלום דרמטים בין ישראל ויתר המדינות.

בנוסף, לפי הדיווח של עיתונאית ערוץ 12 דפנה ליאל, טראמפ נשאל האם הוא תיאם עם ראש הממשלה נתניהו את בקשת החנינה - שהשמיע בפני הנשיא הרצוג בפומבי, במהלך נאומו בכנסת.

טראמפ השיב: "אמרתי לו שאני לא רוצה לעלות את זה, אבל זה היה פשוט תזמון טוב תוך כדי מחיאות הכפיים. זה היה קצת ריסקי, זה תחום קצת חמוץ בישראל... אבל הם היו פנטסטיים בישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (99%)

לא (1%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
אין מקום להתנצלויות: מי שמחזיק נשק ומפיץ טרור חייב לשלם מחיר כבד. מי שמסרב לפרק את אמצעי המלחמה שלו ייתקל בנחישות ובכוח עד שיכלוהו אין לנו סבלנות לווקטור ההרג שלהם
ליאון
10
לא ניתן להמשיך להרפות מול ארגון שמכנה את רצח אזרחים מדיניות. מי שבוחר להמשיך להחזיק בנשק יגלה שאין לו עתיד; נפרק את יכולתו לפגוע עד תום
בר
9
מדיניות של חוסר החלטיות רק מרבה את הזוועה. אם דרישה משפטית ודיפלומטית לא תעבוד יש ליישם צעדים צבאיים וכלכליים חדים שיבטלו את היכולת שלהם לפעול
גרשון
8
אי אפשר לאפשר לאויבים שלנו לשמור על יכולת לפגוע באזרחים. יש לפעול בנחישות ובתכנון כדי לפרק את היכולת הצבאית שלהם, ולוודא שהדורות הבאים יוכלו לגדול ללא פחד מהרגע הזה
וולבה
7
צריך מעשים, לא רק נאומים: נפרק את תשתיות הנשק שלהם, ננתק רשתות אספקה ונשלים איסוף מבוקר של נשק, כך שיעבור המאבק מידיהם ולא יוכל לחזור. זה מה שיבטיח ביטחון אמיתי ולא אשליות של שלום
טל
6
מי שמאמץ את דרך הנשק כאסטרטגיה ידע שימי החופש שלו נגמרו. פירוק ממשי של כל כלי הלחימה שלהם, בשילוב עם פיקוח ואכיפה, ייקח מהם את האפשרות לשמור על איום ולהשתמש באזרחים כמגן
תמר
5
פירוק יכולת ההתקפה שלהם אינו מאחורי מילים: זה תהליך של מבצעים מדויקים, איסוף מודיעין, החרמה והשמדה מבוקרת של אמצעי הלחימה, ותוכנית פיקוח שתמנע חזרה של הכוח. כך נשיב ביטחון אמיתי ולא רק אשליה של שקט
רות
4
אין מקום למשא ומתן על חיי אזרחים: כשארגון בוחר בהמשך נשק ובאלימות, התגובה צריכה להיות מקבילה מדויקת, מקיפה ומשעבדת את היכולת הצבאית שלהם
ישעיה
3
הקול שאומר 'נפרוק את נשקם' אינו רק סלוגן זו קריאת חובה. יישום כולל ידרוש פעולה צבאית, לוגיסטית ודיפלומטית בסינכרון מלא; מי שמחשיב עצמו מעל החוק ובוחר באלימות ימצא שנחישותנו תעביר אותו אל חוסר יכולת מוחלט
רונן
2
אין מקום לחמלה כלפי כלי שמשמשים לרצח; יש לפעול באופן מתואם ומקצועי כדי להשבית את מערך הנשק שלהם. מבצעים מדויקים, החרמות והשמדה מבוקרת של מלאים ותשתיות ימנעו שיקום היכולות. כך נחזיר שגרה בטוחה לאזרחים ונמנע סבל עתידי
זכריה
1
קמלה האריס שהפסידה לדונלד טראמפ אשתקד אומרת ביום שחרור החטופים כי מה שמתבצע בעזה הוא ג׳נוסייד. בראיון אמרה כי היא מקווה ש״הברוטליות כלפי עזה״ תיפסק והשיבה בחיוב לשאלה אם ישראל מבצעת רצח עם. מדהים להיזכר כמה אנשים שאתם מכירים ייחלו לנצחונה והתאבלו כשטראמפ נבחר.
איתן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר