הלחימה בעזה תחזור? נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) להתקדמות העסקה בעזה ולפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו - והבהיר כי הדבר יתרחש בטוב או ברע.

"אמרנו להם להתפרק מנשקם", אמר טראמפ לעיתונאים, "ואם הם לא יעשו זאת - אנחנו נדאג לכך שהם יתפרקו מנשקם".

הנשיא הוסיף, שבמקרה כזה, "זה יהיה מהיר ואלים". עוד אמר כי דיבר עם חמאס ואמר להם שהם יתפרקו, הם השיבו שכן.

הוא התייחס גם כן לאי החזרת כל גופות החטופים החללים ואמר כי חאס טוען שאין בידיהם כל הגופות. "זה בעייתי מאוד", אמר טראמפ. "כי אנחנו רוצים בחזרה את כל הגופות".

כשנשאל על הטיהורים שחמאס מבצע בעזה - החיסולים נגד יריביו - השיב טראמפ שהדבר איננו מפריע לו.

הבוקר צייץ טראמפ ברשת החברתית שלו ציוץ קצר שבו "סיכם" את ביקורו באזור. הוא פרסם את הציוץ הבוקר, לאחר שגם עזב את מצרים - שם התקיימה הפסגה הערבית בהשתתפותו ובהיעדרות נתניהו, שהודיע בערב החג שלא יגיע.

"השגנו הרבה מאוד בישראל ובמצרים", כתב טראמפ. "הייתה עבודה רבה אבל לא הייתי עושה את זה אחרת, זו הייתה חוויה חד פעמית".

הוא הוסיף כי כל המדינות "שלחמו כה הרבה זמן, יפעלו כעת יחד כדי להשלם את המשימה. עזה היא רק חלק, הדבר הגדול הוא שלום במזרח התיכון". בכך רמז שוב לעתיד האזור כפי שהוא רואה אותו, רמז שגם השמיע בנאומו בכנסת, הכולל הסכמי שלום דרמטים בין ישראל ויתר המדינות.

בנוסף, לפי הדיווח של עיתונאית ערוץ 12 דפנה ליאל, טראמפ נשאל האם הוא תיאם עם ראש הממשלה נתניהו את בקשת החנינה - שהשמיע בפני הנשיא הרצוג בפומבי, במהלך נאומו בכנסת.

טראמפ השיב: "אמרתי לו שאני לא רוצה לעלות את זה, אבל זה היה פשוט תזמון טוב תוך כדי מחיאות הכפיים. זה היה קצת ריסקי, זה תחום קצת חמוץ בישראל... אבל הם היו פנטסטיים בישראל".