שלושה אנשי קרביניירי איטלקים נהרגו אמש (שלישי) ועשרות אחרים נפצעו בפיצוץ במהלך הליך פינוי בבית חווה בקטל ד'אצ'אנו, בדרום ורונה, צפון איטליה.

על פי הודעות משרד ההגנה האיטלקי וכוחות הכיבוי, הפיצוץ התרחש כאשר כוחות הביטחון נכנסו לבית החווה שנעזב על ידי חלק מבעלי המקום.

לפי סוכנות הידיעות האיטלקית Ansa, הפיצוץ נגרם ככל הנראה ביוזמת שלושת האחים, חקלאים ומגדלים שנקלעו לקשיים כלכליים, שהזהירו גם בעבר כי יפוצצו את הבית במקרה של ניסיון פינוי. מפקד הקרביניירי של מחוז ורונה, קלאודיו פפאגנו, תיאר את האירוע כ"מעשה של טירוף מוחלט": בעת כניסת הכוחות לבית, פתחו הדיירים ככל הנראה את צינור הגז והשליכו אש לבית, מה שגרם לפיצוץ אדיר שפגע ישירות באנשי הביטחון. לדבריו, המבנה היה נטוש במשך מספר חודשים והאחים הסתגרו בתוכו.

שני אחים נעצרו, בעוד אחד הצליח להימלט לאחר הפיצוץ. גם אחותם נעצרה על ידי הרשויות.

נשיא ונציה, לוקה זאיה, ציין כי בית החווה נדרש לפינוי עקב חובות שלושת הבעלים. הפיצוץ גרם לקריסת המבנה; כוחות הכיבוי חילצו את שלושת ההרוגים מההריסות, בעוד 12 שוטרים נוספים, אשה אחת ושבעה כבאים פונו לבית חולים לבדיקות.

משרד ההגנה מסר בהצהרה כי "בלב כבד קיבלתי את הבשורה על מותם הטראגי של שלושה קרביניירי בשירותם בקטל ד'אצ'אנו".

שר ההגנה גוידו קרוזטו הביע תנחומים ותמיכה בכוחות הביטחון והכבאים הפצועים. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, התייחסה גם היא לאירוע ברשת X: "אני עוקבת בצער ובהתחשבות אחרי האירוע הדרמטי הזה, שמזכיר לנו את ערכם והקרבתם היומיומית של אלו שמשרתים את איטליה ואזרחיה".