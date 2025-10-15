כיכר השבת
טירוף מוחלט 

כוחות איטלקים באו לפנות את החווה - האחים פוצצו אותה על ראשם; זו הסיבה

שלושה אחים שהתגוררו בחווה באיטליה וסירבו להתפנות ממנה בעקבות עיקול בגין חובות, פוצצו את ביתם על ראשם של השוטרים שהגיעו לפנות בכוח | שלושה שוטרים נהרגו באירוע, שניים מהאחים נעצרו על ידי המשטרה (חדשות) 

זירת האירוע (צילום: הצלב האדום האיטלקי)

שלושה אנשי קרביניירי איטלקים נהרגו אמש (שלישי) ועשרות אחרים נפצעו בפיצוץ במהלך הליך פינוי בבית חווה בקטל ד'אצ'אנו, בדרום ורונה, צפון איטליה.

על פי הודעות משרד ההגנה האיטלקי וכוחות הכיבוי, הפיצוץ התרחש כאשר כוחות הביטחון נכנסו לבית החווה שנעזב על ידי חלק מבעלי המקום.

לפי סוכנות הידיעות האיטלקית Ansa, הפיצוץ נגרם ככל הנראה ביוזמת שלושת האחים, חקלאים ומגדלים שנקלעו לקשיים כלכליים, שהזהירו גם בעבר כי יפוצצו את הבית במקרה של ניסיון פינוי. מפקד הקרביניירי של מחוז ורונה, קלאודיו פפאגנו, תיאר את האירוע כ"מעשה של טירוף מוחלט": בעת כניסת הכוחות לבית, פתחו הדיירים ככל הנראה את צינור הגז והשליכו אש לבית, מה שגרם לפיצוץ אדיר שפגע ישירות באנשי הביטחון. לדבריו, המבנה היה נטוש במשך מספר חודשים והאחים הסתגרו בתוכו.

שני אחים נעצרו, בעוד אחד הצליח להימלט לאחר הפיצוץ. גם אחותם נעצרה על ידי הרשויות.

נשיא ונציה, לוקה זאיה, ציין כי בית החווה נדרש לפינוי עקב חובות שלושת הבעלים. הפיצוץ גרם לקריסת המבנה; כוחות הכיבוי חילצו את שלושת ההרוגים מההריסות, בעוד 12 שוטרים נוספים, אשה אחת ושבעה כבאים פונו לבית חולים לבדיקות.

משרד ההגנה מסר בהצהרה כי "בלב כבד קיבלתי את הבשורה על מותם הטראגי של שלושה קרביניירי בשירותם בקטל ד'אצ'אנו".

שר ההגנה גוידו קרוזטו הביע תנחומים ותמיכה בכוחות הביטחון והכבאים הפצועים. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, התייחסה גם היא לאירוע ברשת X: "אני עוקבת בצער ובהתחשבות אחרי האירוע הדרמטי הזה, שמזכיר לנו את ערכם והקרבתם היומיומית של אלו שמשרתים את איטליה ואזרחיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר