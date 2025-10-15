הקרבינרי האיטלקי (Carabinieri) הוא כוח משטרה צבאי-אזרחי של איטליה, המהווה חלק בלתי נפרד מכוחות הביטחון של המדינה. זהו ארגון ייחודי המשלב בין תפקידי שיטור צבאיים לאזרחיים, ומשרת הן כזרוע של הצבא האיטלקי והן ככוח משטרה לאומי.

הארגון נוסד בשנת 1814 והוא אחד מארבעת זרועות הצבא האיטלקי, לצד חיל היבשה, חיל הים וחיל האוויר. הקרבינרי מונה כיום למעלה מ-110,000 אנשי כוחות פעילים, המופקדים על משימות מגוונות הכוללות אכיפת חוק, לוחמה בטרור, שמירה על הסדר הציבורי ומשימות צבאיות.

תפקידיו העיקריים של הקרבינרי כוללים אכיפת חוק במגזר האזרחי, שמירה על ביטחון הפנים, הגנה על אתרי תרבות ומורשת, וכן פעילות מבצעית במסגרת נאט"ו ומשימות שלום בינלאומיות. הכוח ידוע במיוחד ביחידות המיוחדות שלו ללוחמה בפשע המאורגן ובטרור.

הקרבינרי מתאפיין במסורת ארוכת שנים ובמוניטין מכובד בקרב הציבור האיטלקי. המדים המסורתיים שלו, הכוללים כובע דו-קרן שחור וסמלים היסטוריים, הפכו לסמל מזוהה של החוק והסדר באיטליה.