מרהיב: הר הגעש 'לאקי לאקי' התפרץ - השמיים נצבעו בכתום

הר הגעש לוואטובי לקי־לקי שבאינדונזיה התפרץ הלילה בעוצמה רבה, ופלט עמוד אפר שהתנשא לגובה של עשרה קילומטרים | במהלך הבוקר התרחשה התפרצות נוספת שעלתה גם היא לגובה רב | צפו בתיעודים מאינדונזיה (בעולם) 

(צילום: לפי סעיף 27א)

הר הגעש לוואטובי לקי־לקי שבאינדונזיה התפרץ הלילה (רביעי) בעוצמה רבה, ופלט עמוד אפר שהתנשא לגובה של עשרה קילומטרים. בעקבות ההתפרצות העלו הרשויות במדינה את רמת הכוננות לרמה הגבוהה ביותר.

בהודעת הסוכנות הגיאולוגית נמסר כי ההתפרצות הראשונה אירעה בשעה 1:35 לפנות בוקר, ונמשכה תשע דקות. לאחר מכן, בשעה 9:21 בבוקר לפי הזמן המקומי, נרשמה התפרצות נוספת שנמשכה כשלוש דקות, ובה נורה עמוד אפר נוסף לגובה שמונה קילומטרים.

לדברי ראש הסוכנות, מוחמד ואפיד, כבר ביום שני נרשמה עלייה ניכרת בפעילות הגעשית, ולכן הוחלט להעלות את רמת האזהרה עוד לפני ההתפרצות המשמעותית. הוא קרא לתושבים באזור לפנות רדיוס של שישה עד שבעה קילומטרים סביב ההר, והזהיר מפני זרמי בוץ געשיים שעלולים להיווצר במקרה של גשמים כבדים.

עשרות מתושבי הכפרים הקרובים פונו מבתיהם, כך נמסר מהרשות המקומית להתמודדות עם אסונות טבע. היא הזכירה כי בהתפרצות הקודמת של ההר בנובמבר 2024 נהרגו עשרה בני אדם ואלפי בתים ניזוקו, ולכן הפינוי נעשה באופן מיידי עם תחילת האירוע הנוכחי.

רשות שדות התעופה הודיעה על סגירת שדה התעופה בעיר מאומרה שבמזרח נוסה טנגרה עד יום חמישי לפחות, בשל החשש לפגיעה במטוסים. עם זאת, גורמים בנמל התעופה של באלי מסרו כי טיסות לאי התיירות הפופולרי אינן מושפעות מההתפרצות הנוכחית.

הר לוואטובי לקי־לקי, שהתפרץ גם ביולי ובאוגוסט השנה וגרם אז לשיבושי טיסות, הוא אחד מיותר ממאה ועשרים הרי געש פעילים באינדונזיה. המדינה כולה שוכנת על "טבעת האש" שבאוקיינוס השקט, אזור שבו מתרחשות לעיתים קרובות רעידות אדמה והתפרצויות געשיות עקב מפגש בין לוחות טקטוניים.

האירוע התרחש באי פלורס שבמחוז מזרח נוסה טנגרה, באינדונזיה.

(צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

