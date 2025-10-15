כיכר השבת
תיעוד מטורף: כך ניצל אדם שרכבו נפל לנהר - רגע לפני שטבע למוות | צפו

תיעוד דרמטי במיוחד שפורסם היום בסין מראה אירוע חריג בו גבר זינק למים בכדי להציל נהג רכב שנפל בטעות לנהר ושקע במהירות | רגע לפני שנחנק למוות ברכבו השוקע - הגבר שקפץ למים הצליח לפתוח את גג הרכב ושלף את הנהג המבוהל | צפו בתיעוד (מעניין)

רגעי החילוץ (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תיעוד דרמטי במיוחד שפורסם היום (רביעי) ברשתות החברתיות בסין מציג סצנה מלחיצה ומשמחת כאחד: גבר שזינק למים בכדי להציל נהג רכב שנפל בטעות לנהר ושקע במהירות. רגע לפני שנחנק למוות ברכבו השוקע - הגבר שקפץ למים הצליח לפתוח את גג הרכב ושלף את הנהג המבוהל.

על פי הדיווחים בסין, רכב אאודי נפל בטעות לנהר בזמן שניסה להספיק לנסוע בטרם יעבור הרמזור לאדום. האירוע התרחש אמש בסביבות השעה 15:00 במחוז ג'יאנגסו. הרכב שקע במהירות, כאשר המים כיסו את רוב הרכב, והותירו רק את הגג חשוף.

הנוכחים במקום נבהלו מהסיטואציה, כאשר גבר שהיה במקום קפץ למים. לאחר מכן טיפס על גג המכונית, ניפץ את גג הרכב ומשך את הנהג החוצה. הנהג, שכבר היה מחוסר הכרה ומבולבל, שכב על הגג ברגעים הראשונים. המחלץ שאל אם יש מישהו נוסף במכונית, והנהג ענה שהוא לבד.

תושב מקומי זרק גלגל הצלה למים, וגם כוח חילוץ מיוחד של המשטרה קפץ פנימה. יחד, השניים הרימו את הנהג לחוף. הודות לחילוץ בזמן, הנהג לא נפצע קשה.

עדי ראייה סיפרו שאם האיש האמיץ הזה לא היה קופץ למים כדי לחלץ אותו מיד, ההשלכות היו עלולות להיות הרות אסון, וחייו היו בסכנה גם אם היה מתעכב בדקה. שמו של גיבור החילוץ הוא די שואנגצ'נג, העובד בקבוצת לשכת הנמלים והספנות של חברת הנמלים טאישינג של סין.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

