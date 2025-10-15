הערב (רביעי), הודיע ארגון הטרור חמאס כי הגיע לכל החטופים "שהוא יכול להגיע אליהם", במילים אחרות, לא צפויות יותר מסירות של חללים חטופים בימים הקרובים.

על רקע הדברים של חמאס - לא ברור אם בהקשר ישיר, הערב איים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חמאס כי יורה על חידוש הלחימה באם לא יעמוד בתנאי ההסכם.

בשיחה טלפונית קצרה שקיים עם רשת CNN, אמר נשיא ארה"ב כי הוא שוקל לתת "אור ירוק לנתניהו" להשיב את חיילי צה"ל ללחימה בעזה.

"מה שקורה עם חמאס יתוקן במהירות", אמר הנשיא האמריקני.

על השאלה מה יעשה אם חמאס יסרב להתפרק מנשקו אמר:

"אני חושב על זה", השיב טראמפ. "ישראל תחזור לרחובות האלה ברגע שאומר את המילה. אם ישראל הייתה יכולה להיכנס ולכסח אותם, היא הייתה עושה את זה".

טראמפ אמר כי הוא "התייעץ" עם ראש הממשלה והגיע למסקנה שהוא צריך "לעצור אותו". לבסוף אמר טראמפ "רבתי על זה עם ביבי".

הנשיא הסביר כי מטרת העל שלו הייתה קודם כל להשיב את החטופים החיים לחיק משפחותיהם. "חילוץ 20 בני הערובה היה ערך עליון", אמר נשיא ארה"ב.