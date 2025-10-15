כיכר השבת
אופנוען נצמד לג'יפ ויורה | תיעוד חדש והחשש - אחד ההרוגים נפגע בטעות

קרב היריות בכביש 443: אופנוען שנצמד לג'יפ הצליח לפגוע בחמישה בני אדם, שניים נפצעו באורח אנוש וכעבור דקות נקבע מותם, עוד שלושה נפצעו באורח קשה | במשטרה סבורים שמדוברים בקרב חמולות ואף עולה חשש שאחד ההרוגים נפגע מכדור תועה (חדשות בארץ)

תיעוד מרגעי הירי (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

קרב החמולות עולה דרגה - והצהריים (רביעי) החמולות ביצעו ניסיון חיסול בלב הארץ, תוך סיכון משמעותי של חיי אדם.

כפי שדווח מוקדם יותר בהרחבה, שני רוכבי אופנוע, ביצעו ירי לעבר ג'יפ סמוך למבוא מודיעים בכביש 443.

כוחות ההצלה דיווחו כי במקום ישנם חמישה פצועים, וכעבור דקות נקבע מוות על שניים מהפצועים, וכעת עולה חשש כי אחד ההרוגים נקלע למקום והוא נהרג מירי תועה.

בתיעוד אותו אנו מפרסמים כעת, ניתן לראות את רוכבי האופנוע מתקרבים לג'ים ומתחילים לבצע ירי, כאשר לפחות עשרה קליעים חדרו דרך השמשה הקדמית.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז הצליחו לעצור כעת בתום מרדף במודיעין, רוכב אופנוע החשוד במעורבות באירוע ירי סמוך לגינתון, הרקע הנו ככה"נ פלילי במסגרת סכסוך אלים ברחוב הערבי".

עוד נמסר: "שוטרי תחנת לוד ומודיעין ניהלו מרדף עד למעצר החשוד במעטרבות בירי, תוך טיפול ב 3 זירות באירוע: זירה 1- רוכב אופנוע חמוש ככהנ מעורבב באירוע הפצוע אנוש. זירה 2- רכב עם 3 קורבנות ליד גינתון. זירה 3- עצור על ידי ניידת תחנת מודיעין, חשוד על אופנוע. האירוע בשליטה וכאמור מסתמן כפלילי".

מזק״א נמסר: "כביש 443, סמוך לצומת גינתון,אירוע ירי. במקום ארבעה נפגעים: 1 הרוג, צוותי מד״א מטפלים בשלושה נפגעים במצב קשה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי".

מדוברות מד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 2 גברים כבני 40 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים שמיר-אסף הרופא ושיבא-תל השומר, 2 גברים כבני 40 במצב קשה, עם פציעות חודרות".

פראמדיק מד"א סער שי וחובשי רפואת חירום במד"א יוסף אסולין ועמית קאפח, סיפרו: "קיבלנו דיווחים על 4 גברים שנפצעו מירי. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את 2 פצועים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות מירי, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי ל-2 גברים נוספים שנפצעו באורח קשה, העלנו אותם לניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קשה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

יום אחד כל הנשקשל העבים יופנה נגדנו!!! לגרש את האויב הערבי עכשיו! בכל מחיר!!!
בניה
אני מחזיק ברישיון נשק .איך אדע מתי אלה מחבלים .ומתי זה פלילי .אחכה שירו עלי ?
שי
איזה מטומטם הצלם...
ידידיה
לא נביא...סה"כ עוד ערבי
פח
והוא יהיה פרא אדם ... הנשק הזה עלול להיות מסוכן מאד ביום פקודה... מבצע אסיפת נשקים דחו
ישמעאל
הם מחבלים לכול דבר כמו הנוכבות ושיהא פה עונש מוות כבר במדינה הזאת
ארייאל
כשכותבים חמולות מדובר בערבים או יהודים?
חיים

