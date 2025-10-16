נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב (חמישי) פוסט ברשת החברתית שלו, בו הזהיר את חמאס מהמשך מעשי הטיהור והרציחות ברצועה.

הנשיא האמריקני הבהיר בפוסט כי הרציחות והתקיפות נגד חברי המיליציות באים בניגוד להסכם עליו חתם ארגון הטרור, ואף איים "להרוג" את המחבלים.

"אם חמאס ימשיך להרוג אנשים בעזה, וזה לא היה ההסכם", הדגיש טראמפ, "לא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס ולהרוג אותם."

מוקדם יותר התייחסה דוברת הבית הלבן קרולין ליוויט לשאלה שמטרידה במיוחד את הישראלים בימים אלו.

הדוברת נשאלה אם ארה"ב רואה בתהנגותה של חמאס הפרת הסכם, בכך שאינו מחזיר את כלל החטופים החללים שהתחייב להחזיר.

הדוברת ענתה ששליחיו של הנשיא טראמפ פועלים באופן אקטיבי על מנת להביא לשחרור הגופות.

היא הוסיפה כי ייתכן שחמאס אינו מסוגל להגיע לכל החטופים ללא ציוד כבד, בכך אישרה את הדיווחים לפיהם ארה"ב מבקשת מישראל לתת לחמאס זמן נוסף כדי לקיים את חלקו בעסקה.

הלילה צפוי ראש הממשלה לקיים דיון מצומצם בנוגע לתגובות האפשריות נגד חמאס על הפרת ההסכם.