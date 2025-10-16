כיכר השבת
טראמפ מאיים על חמאס: "לא תהיה לנו ברירה אלא להכנס ולהרוג אותם"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב למעשי הטיהור בעזה שמבצע ארגון הטרור חמאס כלפי מתנגדיו, ומיליציות הרבות שלקחו שליטה באזורים מהם יצא כעת צה"ל | הנשיא הבהיר לחמאס כי מדובר בקו אדום מבחינתו (חדשות)

טראמפ (צילום: Shutterstock)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב (חמישי) פוסט ברשת החברתית שלו, בו הזהיר את מהמשך מעשי הטיהור והרציחות ברצועה.

הנשיא האמריקני הבהיר בפוסט כי הרציחות והתקיפות נגד חברי המיליציות באים בניגוד להסכם עליו חתם ארגון הטרור, ואף איים "להרוג" את המחבלים.

"אם חמאס ימשיך להרוג אנשים ב, וזה לא היה ההסכם", הדגיש , "לא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס ולהרוג אותם."

מוקדם יותר התייחסה דוברת הבית הלבן קרולין ליוויט לשאלה שמטרידה במיוחד את הישראלים בימים אלו.

הדוברת נשאלה אם ארה"ב רואה בתהנגותה של חמאס הפרת הסכם, בכך שאינו מחזיר את כלל החטופים החללים שהתחייב להחזיר.

הדוברת ענתה ששליחיו של הנשיא טראמפ פועלים באופן אקטיבי על מנת להביא לשחרור הגופות.

היא הוסיפה כי ייתכן שחמאס אינו מסוגל להגיע לכל החטופים ללא ציוד כבד, בכך אישרה את הדיווחים לפיהם ארה"ב מבקשת מישראל לתת לחמאס זמן נוסף כדי לקיים את חלקו בעסקה.

הלילה צפוי ראש הממשלה לקיים דיון מצומצם בנוגע לתגובות האפשריות נגד חמאס על הפרת ההסכם.

