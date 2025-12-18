דרמה פוליטית ודיפלומטית חסרת תקדים מטלטלת את פינלנד, לאחר שראש הממשלה פטרי אורפו נאלץ להתנצל בפני יפן, סין ודרום קוריאה בעקבות שערוריית גזענות אנטי-אסייתית.

השערורייה, שכונתה בתקשורת הפינית "שערוריית העיניים המצומצמות", פרצה לאחר שחברי פרלמנט ממפלגת הפינים הפופוליסטית פרסמו תמונות פוגעניות ברשתות החברתיות.

בעקבות העדפה מתקנת שניתנה למתמודדות ממדינות אסיה, חברי פרלמנט מהקואליציה הימנית חיקו בפומבי תנועה של עיניים מלוכסנות. חברי הפרלמנט טענו כי מעשיהם בוצעו כתמיכה באזרחי פינלנד המקומיים שסובלים מהאפלייה המתקנת.

ראש הממשלה אורפו מיהר להביע חרטה כנה, והדגיש כי "פוסטים אלה אינם משקפים את ערכי השוויון וההכלה של פינלנד", והוסיף כי "לגזענות ואפליה אין מקום בחברה הפינית". אורפו הודה כי השערורייה גורמת נזק לתדמית המדינה.

רשת השידור הציבורית דיווחה כי חברת הפקות טלוויזיה פינית עצרה פרויקטים משותפים ביפן, וחברת התעופה הלאומית Finnair הודיעה כי המותג שלה הושפע לרעה מהמחלוקת.

כעת, בזמן שגורמים פוליטיים בכירים גינו במשותף את מעשי הח"כים כ"משפילים" ו"בלתי הולמים", סיעת מפלגת הפינים צפויה להתכנס לדון בסנקציות אפשריות נגד חבריה המעורבים. נראה כי המשבר רחוק מלהסתיים.