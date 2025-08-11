בדוברות רשות המסים מפרסמים היום (שני) את נתוני היבוא לישראל של מוצרים בר קיימא - כמו רכבים, מוצרי חשמל ועוד.

יבוא כלי רכב

בחודש יולי 2025 נרשם יבוא בהיקף של 19,691 כלי רכב (פרטיים) לעומת 30,300 ביולי 2024, ירידה בשיעור של 35.0%.

יבוא כלי רכב מסחרי הסתכם ב- 1,141 כלי רכב לעומת 972 ביולי 2024, עליה של 17.4%. הירידה ביבוא כלי רכב נוסעים מוסברת ע"י יבוא גבוה ביולי 2024.

בתקופת ינואר – יולי 2025 הסתכם יבוא כלי רכב ב- 118,716 כלי רכב לעומת 139,053 כלי רכב בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 14.6%. יצוין כי בדצמבר 2024 הייתה הקדמה מסיבית ביבוא כלי רכב, יותר מפי-שניים מההקדמה בדצמבר 2023.

· נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מתחילת 2025.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש יולי 2025, בהשוואה ליולי 2024, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. יבוא של מקררים ומייבשי כביסה ירד בשיעורים של 4.5% ו- 41.0% בהתאמה. יבוא מכונות כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, עלה ב-4.3% ו-91.7% בהתאמה.

מתחילת השנה עלה יבוא מקררים, מייבשי כביסה ומדיחי כלים ב-21.2%, 9.6% ו- 22.7% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ירד ב- 10.7%.

ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה בשיעור של 12.8% ביולי 2025 לעומת חודש מקביל אשתקד. במצטבר בינואר – יולי 2025 הייתה ירידה של 21.6% לעומת ינואר – יולי 2024.

יבוא סיגריות עלה ביולי 2025 בשיעור של 4.6%. ערך היבוא עלה בשיעור יותר משמעותי של 19.1%. בתקופה ינואר – יולי 2025 נרשמה ירידה בכמות בשיעור של 2.7% לעומת ינואר – יולי 2024 ועליה של 17.7% בערך היבוא. מדובר, ככל הנראה, ביבוא סיגריות יקרות יותר.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, עלה ביולי 2025 בשיעור של 20.1% לעומת יולי 2024. במצטבר מתחילת שנה הייתה עליה בשיעור של 34.3%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש יולי 2025 הסתכם ב – 9.1 מיליארד $, עליה של 11.3% לעומת ערך היבוא ביולי 2024. יצוין כי חלק מהגידול מהווה, ככל הנראה, פיצוי מסוים על ירידה בחודש יוני בעקבות מלחמת "עם כלביא".

נתוני מגמה מצביעים על עליה לאחר יציבות בערך יבוא במחצית השנייה של 2024 ותחילת 2025. בנוסף, שיווק בנזין וסולר נמצא בירידה ביוני 2025 בשיעור של 12.6% ו- 1.1% לעומת יוני 2024. הירידה מוסברת ע"י נסועה נמוכה יחסית במהלך המלחמה.